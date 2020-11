Latvijā ar Covid-19 saslimuši vēl 442 cilvēki; pieci miruši

Pēdējā diennaktī veikti 7857 Covid-19 testi, reģistrēti 442 jauni saslimšanas gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Viena mirusī persona ir vecuma grupā no 30 līdz 35, viena no 50 līdz 55, viena no 70 līdz 75, divas grupā no 80 līdz 90. Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 5,6%.

Latvijā kopā saslimušas 11 356 personas un 1557 izveseļojušās.

Jau vēstīts, ka valdība lēmusi izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju uz četrām nedēļām jeb laiku no 9. novembra līdz 6. decembrim. Ministru kabineta rīkojuma teksts pieejams šeit.

Otrdien, 17. novembrī, notika Ministru kabineta ārkārtas un Krīzes vadības padomes kopsēde, kurā tika pārrunāta turpmākā Covid-19 saslimšanas izplatības ierobežošana Latvijā, netika lemts par jauniem stingrākiem ierobežojumiem, bet precizēti jau esošie. Piemēram, valdība lēma, ka būs aizliegts sniegt pakalpojumu personai, kas neievēro noteiktos drošības pasākumus (nelieto sejas masku). Jaunā kārtība stāsies spēkā no 19. novembra.

Preses konferencē pēc sēdes Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) atzina, ka pēc ekspertu un iestāžu pārstāvju uzklausīšanas par saslimstību ar Covid-19, situāciju slimnīcās, ģimenes ārstu praksēs Ministru kabineta un Krīzes vadības padomes kopsēdē secinājis, ka situācija ar Covid-19 valstī ir ļoti nopietna.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītajai slimībai. Tā nodēvēta par Covid-19. Nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.