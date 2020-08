Pirmdien, 17. augustā, pēc vairāk nekā divu stundu ilgušas Ministru kabineta slēgtas ārkārtas sēdes par situāciju Baltkrievijā, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) žurnālistiem pavēstīja, ka valdība atbalsta baltkrievu tautas vēlmei dzīvot neatkarīgā un demokrātiskā valstī. Tāpēc pieņemts politisks lēmums atbalstīt baltkrievu pilsonisko sabiedrību ar 150 tūkstošiem eiro, kā arī, ņemot vērā situāciju Baltkrievijā, nolemts uzsākt sarunas ar starptautisko hokeja federāciju par to, lai nākamā gada kopīgi rīkotā hokeja čempionāta posms, kas patlaban paredzēts Baltkrievijā, notiktu kādā citā valstī.

Savukārt ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) par atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai paskaidroja, ka patlaban ir iezīmēta summa un otrdien Ārlietu ministrijā notiks tikšanās ar Latvijas nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kuriem ir kontakti ar kolēģiem Baltkrievijā, lai apspriestu konkrētus projektus un konkrētus virzienu, kā palīdzību sniegt. Valdība par finansējuma piešķiršanu konkrētiem projektiem varētu lemt jau nākamnedēļ.

"Mēs šobrīd redzam, ka viens no virzieniem ir juridiskās palīdzības sniegšana tiem, kas ir dažādos statusos administratīvā vai kriminālā procesā., kā arī atbalsts medijiem. Taču tas ir diskusijām vēl atvērts jautājums," sacīja ministrs.

Rinkēvičs atgādināja, ka piektdien Eiropas Savienības ārlietu ministri pārrunājuši Baltkrievijas situāciju un principiāli vienojušies sākt procesu individuālo sankciju piemērošanai. Ministri runājuši arī par atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai, kā arī vienojušies cieši koordinēt rīcību. "Tāda koordinācija notiek arī reģionāli ar Baltijas valstu, Polijas un citu Višegradas valstu pārstāvjiem. Šeit veidojas reģionāli ieinteresēto valstu loks, kuras gatavas uzturēt šos jautājumus pasaules dienas kārtībā," uzsvēra ministrs.

Saistībā ar Aleksandra Lukašenko nesenajiem izteikumiem un nepamatotajiem apvainojumiem par to, ka no Baltijas valstīm tiek vadīti protesti un tiek gatavots kaut kāds militārs uzbrukums, pirmdien paskaidrojumu sniegšanai uz Ārlietu ministriju uzaicināts Baltkrievijas vēstnieks, preses konferencē žurnālistus informēja ārlietu ministrs. "Vēstniekam tiks pausts arī protests par izturēšanos pret diviem Latvijas valstspiederīgajiem, kuri pagājušā nedēļā bija aizturēti Baltkrievijā. Mums ir ziņas par vardarbību no varas iestāžu puses," teica Rinkēvičs.

Ministrs apliecināja, ka valdība apspriedusi un ir gatava dažādiem situācijas pavērsieniem kaimiņvalstī drošības jomā.

Jau ziņots, ka sestdien, 15. augustā, Latvijas Ministru prezidents Krišjānis Kariņš, Igaunijas premjers Jiri Ratass un Lietuvas premjers Sauļus Skvernelis kopīgā paziņojumā aicināja Baltkrieviju pārredzamā veidā organizēt brīvas un godīgas prezidenta vēlēšanas, piedaloties starptautiskiem novērotājiem.

Ministru prezidenta preses sekretārs Sandris Sabajevs informēja, ka kopīgais paziņojums tapis Baltijas Ministru padomes laikā, kas notikusi piektdien Igaunijā.

Kopīgajā Baltijas valstu premjeru paziņojumā paustas nopietnas bažas par vardarbīgu mierīgo protestu apspiešanu un varas iestāžu politiskajām represijām, kas notikušas pēc Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām, kas nebija ne brīvas, ne godīgas.

Premjerministri mudina Baltkrievijas varas iestādes atturēties no vardarbības pret mierīgiem demonstrantiem, atbrīvot visus politieslodzītos un tos, kuri ir aizturēti protestu laikā. Tāpat viņi aicina Baltkrieviju pārredzamā veidā organizēt brīvas un godīgas prezidenta vēlēšanas, piedaloties starptautiskiem novērotājiem.

Premjerministri arī mudināja Eiropas Savienību rast iespējas piemērot ierobežojošus pasākumus pret amatpersonām, kas ir atbildīgas par vardarbību, vienlaikus nesodot Baltkrievijas iedzīvotājus par viņu vadības darbībām. Ir arī svarīgi, lai Eiropas Savienība rastu veidus un līdzekļus, kā vairāk atbalstīt Baltkrievijas pilsonisko sabiedrību, jo Baltkrievijas tauta ir pelnījusi atvērtu un brīvu sabiedrību, teikts paziņojumā.

Jau ziņots, ka Eiropas Savienības ārlietu ministriem piektdien bija ārkārtas sēde, lai izskatītu situāciju Baltkrievijā, Libānā un Vidusjūras austrumos.

ES norāda, ka nopietnu pamatu bažām rada situācija Baltkrievijā pēc prezidenta vēlēšanām, kurās atbilstoši oficiālajiem datiem uz sesto pilnvaru termiņu pārvēlēts Aleksandrs Lukašenko, ko opozīcija noraida.

ES jau otrdien paziņoja, ka Baltkrievijā notikušās prezidenta vēlēšanas nav bijušas nedz brīvas, nedz godīgas.

Baltkrievijas prezidenta vēlēšanās līdzšinējais valsts galva Lukašenko ieguvis 80,08% balsu, bet opozīcijas kandidāte Svetlana Tihanovska – 10,9%, liecina oficiālie provizoriskie rezultāti. Opozīcija uzstāj, ka vēlēšanu rezultāti ir viltoti.

Pēc vēlēšanām Baltkrievijā izcēlušies protesti pret Lukašenko, kas izvērtušies sadursmēs ar drošības spēkiem. Vismaz viens cilvēks ir gājis bojā. Šajā nedēļas nogalē Minskā notika arī Lukašenko atbalstam sasaukts mītiņš, kur uzrunu teica arī prezidents. Īsi pēc tam notika arī opozīcijas akcija, kurā piedalījās desmiti tūkstoši cilvēku.