Latvija atteikusies no 420 000 nākamajam gadam rezervētu 'Janssen' vakcīnu devu

Latvija atteikusies no iepriekš rezervētajām aptuveni 420 000 "Janssen" vakcīnu pret Covid-19 devām, kas bija paredzētas nākamā gada otrajam ceturksnim, preses konferencē pēc valdības sēdes sacīja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

"Pieņemot, ka ražotājs izpildītu visu vakcīnu apjomu, kurš bija paredzēts šim gadam, plus to apjomu, kas bija jau rezervēts nākamajam, kopā sanāktu par daudz. Tāpēc pēc Eiropas Komisijas lūguma, vai Latvija tiešām pasūtīs nākamajā gadā otrajā ceturksnī aptuveni 420 000 vakcīnu devu, mēs šodien valdībā virzījām lēmumu, kuru valdība atbalstīja, no šī konkrētā apjoma atteikties," sacīja Pavļuts.

Viņš piemetināja, ka ir pilnīgi pietiekams daudzums "Janssen" vakcīnu gan šim gadam, gan nākamā gada pirmajam ceturksnim revakcinācijas portfelī kopā ar citām vakcīnām, lai arī turpmāk nodrošinātu revakcināciju nepieciešamajā apjomā.

Tāpat Pavļuts skaidroja, ka šobrīd daudzās valstīs ir tāda situācija, ka no šogad paredzētajām un pasūtītajām "Janssen" vakcīnu devām, ir saņemti vien aptuveni 13%. Tāpat viņš sacīja, ka šīs vakcīnas ir diezgan pieprasītas cilvēku vidū, bet diemžēl nevar tās piedāvāt, jo tās pienāk nelielos apjomos un reti.

Tāpat Pavļuts informēja, ka, aprēķinot visus iespējamos vakcīnu pieprasījuma scenārijus līdz šī gada beigām, Latvijā vakcīnu pietiek. "Mēs redzam, ka būtu spējīgi pilnībā vakcinēt Latvijas iedzīvotājus līdz 95% līdz gada beigām", viņš apgalvoja, piebilstot, ka apjomā ir ierēķināta arī iespējamība revakcinēt lielākas vai mazākas iedzīvotāju grupas ar trešo vakcīnas devu.

Ir vakcīnu tipi ar termiņiem, kas beidzas diezgan drīz, kur nepieciešams risināt jautājumus par ziedošanu vai pārdošanu. Kā sacīja Pavļuts, valdība vispirms nosliecās par labu pārdošanai, tāpēc valdība atbalstīja 560 000 "AstraZeneca" vakcīnu pret Covid-19 devu un līdz 84 000 "Pfizer-BioNTech" ražoto vakcīnu, kam derīguma termiņš ir līdz oktobra beigām, novirzīt pārdošanai vai ziedošanai.

Šo jautājumu Veselības ministrija risinās ciešā sadarbībā ar Ārlietu ministriju.