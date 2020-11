Latvijā Covid-19 krīzi vada viduvēji vai vāji, pauž Rostovskis

Latvijā Covid-19 pandēmijas krīze tiek vadīta viduvēji vai vāji, trešdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta Panorāma" pauda Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) prezidents Aigars Rostovskis. "Krīze tiek vadīta viduvēji vai pat vāji," sacīja Rostovskis.

Viņš atzīmēja, ka Covid-19 pandēmijas pirmajā vilnī gada sākumā bija zināma neziņa vai šoks, taču jau maijā pasaulē tika runāts par pandēmijas uzliesmojuma otro vilni rudenī, tādējādi bija nepieciešams izstrādāt stratēģiju sadzīvošanai ar pandēmiju un tās radītās krīzes pārvarēšanai. "Šobrīd mēs redzam, ka pavasara, vasaras periods ir izlaists un tagad turpinās haotiska darbība. (..) Taču ir arī aizmetņi, ka augstākajā līmenī tas šobrīd ir saprasts," teica Rostovskis.

Viņš arī minēja, ka valstij būtu jāatbalsta visi uzņēmēji, kuri turpina strādāt. "Uzņēmējiem dīkstāves pabalsts kā rīks ne visai patīk, jo tas saka, ja tev ir krities apgrozījums, tev jāsēž mājās un tu nedrīksti strādāt, bet mēs sakām, ka ir jāatbalsta visi tie, kas rosās," sacīja LTRK prezidents.

Jau vēstīts, ka otrdien, 24. novembrī valdības un Krīzes vadības padome kopsēdē atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādātos noteikumus, kas paredz, ka dīkstāves pabalstam un algu subsīdijām varēs kvalificēties visi komersanti ar apgrozījuma kritumu, neatkarīgi no nozares.

Atbilstoši lēmumam gadījumā, ja uzņēmuma apgrozījuma kritums iepriekšējos trijos mēnešos bija vismaz 20% apmērā, valsts atbalsts darba algu subsīdijai darba devējam būs 50% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par periodu no šā gada 1.augusta līdz 31. oktobrim, bet ne vairāk kā 500 eiro apmērā par kalendāra mēnesi par darbinieku.

Savukārt uz dīkstāves pabalstu varēs pretendēt plašs darba ņēmēju loks, tostarp pašnodarbinātās personas un patentmaksātāji.

Paredzams, ka uz atbalstu varēs pretendēt tādi darba devēji un pašnodarbinātie, kuru apgrozījuma kritums atbalsta periodā ir samazinājies vismaz par 50%, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī. Noteikumi paredz, ka atbalsts dīkstāvē esošu darbinieka atlīdzības kompensēšanai tiks izmaksāts darbiniekam 70% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par periodu no šā gada 1. augusta līdz 31. oktobrim.

Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja darbiniekam atbalsts tiks noteikts 50% apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas mikrouzņēmumā par 2020. gada trešo ceturksni. Ja persona periodā no šā gada 9. novembra līdz 31. decembrim atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, atbalstu noteiks 70% apmērā no vidējā piešķirtā vecāku pabalsta par 2020. gada augustu, septembri un oktobri.

Dīkstāves atbalsta darbiniekam nebūs mazāks par 330 eiro un tas nepārsniegs 1000 eiro.

Atbalsts netiks aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Pieprasīto dīkstāves atbalstu Valsts ieņēmumu dienests (VID) izmaksās piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu.