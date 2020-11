Latvijā Covid-19 saslimšana apstiprināta 357 cilvēkiem; septiņi miruši

Pēdējā diennaktī veikti 7018 Covid-19 testi, reģistrēti 357 jauni saslimšanas gadījumi, kā arī septiņi nāves gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Pieci mirušie bijuši vecuma grupā no 80 līdz 95 gadiem, bet pa vienam - vecuma grupā no 45 līdz 50 gadiem un no 65 līdz 70 gadiem.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī bijis 5,1%. Pēc SPKC paustā, šis rādītājs ir būtisks, jo, ņemot vērā Eiropas Savienībā noteikto, tam pārsniedzot 4%, slimības izplatība valstī tiek uzskatīta par nekontrolētu un strauju.

Latvijā kopā saslimuši 7476 cilvēki un 1444 izveseļojušies. Līdz šim ziņots par 95 cilvēku nāvi, kuriem bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītajai slimībai. Tā nodēvēta par Covid-19. Nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.