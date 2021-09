Latvijā daļa pusaudžu potēti ar vakcīnām, ar kurām viņus nedrīkstēja vakcinēt, vēsta portāls

Latvijā daļa pusaudžu potēti ar vakcīnām, ar kurām viņus nedrīkstēja vakcinēt, vēsta vēsta elektroniskajā formā iznākošais laikraksts "Neatkarīgā".

Vakcinācijas rokasgrāmatā ietvertā informācija liecina, ka Latvijā šobrīd pusaudžus drīkst vakcinēt tikai ar divām konkrētām vakcīnām - "Pfizer/BioNTech" vakcīnu "Comirnaty" un "Moderna" vakcīnu "Spikevax".

Citu vakcīnu izmantošana bērnu un jauniešu potēšanai pret Covid-19 ir kategoriski aizliegta. Tomēr publiski pieejamā informācija liecina, ka vairāk nekā 100 pusaudži vecumā no 12 līdz 17 gadiem potēti ar "Janssen" un "AstraZeneca", proti, ar vakcīnām, kuras vismaz pagaidām nav atļautas bērnu un jauniešu vakcinēšanā pret Covid-19.

Atvērtajos datos pieejamā informācija liecina, ka līdz pagājušajai nedēļai 117 jaunieši vecumā no 12 līdz 17 gadiem ir vakcinēti ar "Janssen" vakcīnu un 26 gadījumos vakcinēšana veikta ar "Astra Zeneca". Abas šīs vakcīnas pagaidām nav atļautas izmantot bērnu un jauniešu vakcinācijā pret Covid-19.

Tāpat līdz 29.jūlijam 136 Moderna "Spikevax" potes saņēmuši jaunieši vecuma grupā no 12 līdz 17 gadiem, lai gan šo vakcīnu jauniešiem atļāva sākt potēt, tikai sākot ar 30.jūliju.

Nacionālā veselības dienesta (NVD) Vakcinācijas projekta nodaļas Komunikācijas konsultante Inga Vasiļjeva "Neatkarīgajai" atzina, ka šādas problēmas vakcinācijas sākumposmā tiešām konstatētas.

"Pirms uzsākt vakcināciju pusaudžiem visiem vakcinācijas pakalpojumu sniedzējiem tika izsūtīta detalizēta informācija par pusaudžu vakcināciju, kā arī notika vairāki informatīvi vebināri gan ģimenes ārstiem, gan pakalpojuma sniedzējiem par pusaudžu vakcināciju, skaidrojusi Vasiļjeva.

Katra vakcinācijas pakalpojuma sniedzēja rīcībā ir vakcinācijas rokasgrāmata, kurā ir izskaidrots viss vakcinācijas sniegšanas process.

Vasiļjeva apliecināja, ka "Neatkarīgās" minētās problēmas vakcinācijas sākumposmā tika konstatētas. Pakalpojumu sniedzēji aicināti sazināties ar vecākiem, lai vērotu pusaudžu veselības stāvokli un ziņotu ģimenes ārstiem, ja nepieciešams; notika arī pārrunas ar vakcinācijas pakalpojumu sniedzējiem par precīzu vakcinācijas rokasgrāmatā rakstīto vadlīniju ievērošanu, kā arī ieviesta pusaudžu marķēšana, lai novērstu minēto problemātiku.

Saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras sniegto informāciju ir saņemta tikai viena sūdzība par blaknēm pēc "Janssen" vakcīnas saņemšanas 17 gadus vecam pusaudzim, norādījusi Vasiļjeva.

Latvijā 16 gadus vecus jauniešus atļāva sākt vakcinēt pret Covid-19 tikai no 17.maija un ar "Pfizer/BioNTech" vakcīnu "Comirnaty". No 2.jūnija tika dota atļauja potēt ar šo vakcīnu arī 12 līdz 15 gadus vecus pusaudžus. Savukārt no 30.jūlija tika dota zaļā gaisma "Moderna" vakcīnai "Spikevax" 12 līdz 17 gadus vecu pusaudžu vakcinācijai.

Vienlaikus publiski pieejamā informācija liecina, ka līdz pagājušajai nedēļai Latvijā piecas potes ir saņēmuši 11 gadus veci jaunieši, savukārt līdz 16.maijam, kad vispār nedrīkstēja pret Covid-19 vakcinēt jauniešus, kas ir jaunāki par 18 gadiem, jaunieši jau bija paspējuši saņemt 31 poti.

Vasiļjeva skaidrojusi, ka 11 gadus veco jauniešu vakcinēšana pret Covid-19 notiek ļoti retos gadījumos, un to ir veicis BKUS tikai pēc ārstu konsilija lēmuma.

Arī pusaudžu vakcinācija pavasarī pirms 17.maija ir skaidrojama ar īpašiem gadījumiem.

Augusta beigās bija vakcinēti 43% vecuma grupā no 16 un 17 gadiem, kā arī 26% vecuma grupā no 12 līdz 15 gadiem, liecina Nacionāla veselības dienesta augusta beigās publiskotie dati.