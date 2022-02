Latvijā dzīvojošie Krievijas pensiju saņēmēji šajā ceturksnī pensijas saņems, apliecina VSAA

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) februārī saņēma naudas pārskaitījumu no Krievijas Federācijas, lai varētu veikt Krievijas pensijas izmaksu tām personām, kuras Latvijā saņem pensiju saskaņā ar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā.

Kā portālam "Delfi" skaidro VSAA, šādas pensijas tiek izmaksātas reizi ceturksnī. Kopumā 10 992 Krievijas pensionāru tās ar VSAA starpniecību saņems līdz 19. martam.

Līdz ar to naudas summa Krievijas Federācijas pensiju izmaksai par 2022. gada janvāri, februāri un martu no Krievijas Federācijas ir jau saņemta. To izmaksas kārtību paredz minētais līgums, kas ir spēkā jau no 2011. gada 19. janvāra.

Nākamais Krievijas Federācijas pensiju maksājums par 2022. gada otro ceturksni – aprīli, maiju un jūniju – ir paredzēts jūnijā. Ja būs izmaiņas attiecībā uz šo maksājumu, VSAA plāno sniegt precizētu informāciju.

Vienlaikus VSAA rīcībā nav informācijas par tiem pensionāriem, kuri saņem Krievijas pensijas savos kontos ārpus līguma nosacījumiem tieši no Krievijas Federācijas Pensiju fonda.

Labklājības ministrs Gatis Eglītis (JKP) vietnē "Twitter" norāda, ka Labklājības ministrija "ļoti uzmanīgi seko Krievijas pensiju saņēmēju jautājumam". Pēc viņa paustā, līdz šim Krievijas puse savas saistības turpina pildīt.

Jau ziņots, ka jau piekto dienu turpinās Krievijas armijas iebrukums neatkarīgajā Ukrainā, kā dēļ arvien vairāk valstu Krievijai piemēro dažāda veida sankcijas.