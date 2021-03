Latvija iepirks vēl 1,1 miljonu 'Pfizer' Covid-19 vakcīnu (plkst. 17.25)

Ministru kabinets (MK) ceturtdien vienojies iepirkt vēl 1,1 miljonu Covid-19 vakcīnu no ražotāja "Pfizer/BioNTech", šodien preses konferencē pavēstīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV). Paredzēts, ka vakcīnas tiks piegādātas šī gada laikā.

Viņš atzīmēja, ka 2021. gada otrā ceturksnī Latvijā paredzēts saņemt divus miljonus vakcīnu devu no dažādiem ražotājiem, kas pietiktu viena miljona iedzīvotāju vakcinācijai.

Kariņš uzsvēra, ka veselības iestādēm jābūt gatavām uzsākt masu vakcināciju no 1. aprīļa.

Premjers arī atzīmēja, ka pēc šodienas lēmuma ir "redzama gaisma tuneļa galā".

"Ņemot vērā, ka Eiropas Savienība ir radusi iespēju vienoties ar ražotāju "Pfizer"/"BioNTech" papildus ražosanas jaudu izveidi un papildus vakcīnu piegādi Eiropai, lai cita starpā izlīdzinātu arī piegādes apjomus tām valstīm, kurām gada sākumā vakcīnu ir trūcis, kā, piemēram, Latvijai, rast papildu iespēju iegādāties papildu 1,1 miljonu "Pfizer" vakcīnu devu," preses konferencē pēc MK sēdes skaidroja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

Kā norādīja Pavļuts, mums tiek dotas cerības, ka jau šā gada otrajā ceturksnī būs pieejams būtisks vakcīnu apjoms – līdz 421 tūkstotim "Pfizer" vakcīnu devu. Viņš uzsvēra, ka tas būtiski ļauj palielināt cerības jau šī gada turpmākajos mēnešos ieraudzīt lielu vakcīnu apjomu Latvijā.

Tāpat viņš sacīja, ka vakcīnu piegādes apjoms aug, jo līdz marta pirmajām dienām ir piegādāti apmēram 95 tūkstoši vakcīnu devu, bet martā vēl cer sagaidīt ap 140 tūkstošiem vakcīnu devu, kas ir daudz vairāk nekā iepriekš kopā.

"No aprīļa mēneša mūs sagaida lielākas piegādes, līdz ar to mēs plānojam iziet uz paredzēto vakcinācijas apjomu, sākot no 100 000 nedēļā," uzsvēra ministrs.

Veselības ministrs, jautāts, vai atbildīgās iestādes būs gatavas masu vakcinācijai no 1. aprīļa, uzsvēra, ka pie masveida vakcinācijas fāzes strādā jau paralēli senioru, sociālo aprūpes centru un mediķu vakcinācijai.

Viņš uzsvēra, ka par to otrdien ziņos valdībā kārtējā progresa ziņojumā.

Tāpat Pavļuts norādīja, ka tiek programmēta vakcinācijas IT sistēma, gatavoti nacionālas nozīmes vakcinācijas centri, VM strādā pie administratīvajām procedūrām un resursu mobilizācijas.

Veselības ministrijā portālam "Delfi" norādīja, ka lēmums iepirkt vairāk vakcīnu pieņemts, lai nodrošinātu plānoto vakcinācijas apjomu - līdz vasaras beigām vakcinēt līdz 70% pieaugušo iedzīvotāju.

Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, kad vakcīnu piegādes kavējas vai tiek piegādātas mazākā apjomā, šāda pieeja ļauj mazināt riskus, ka vakcinācijas process var apstāties dēļ pārtraukumiem vakcīnu piegādēs, uzsvēra ministrijā.

Tāpat ministrijā atgādināja, ka kopumā Latvija ir pieteikusies uz septiņu ražotāju izstrādātajām vakcīnām — "BioNTech/Pfizer", "Moderna Biotech Spain", "AstraZeneca", "Janssen" (Johnson & Johnson), "CureVac", "Novavax" un "Valneva".

Pašlaik Eiropas Zāļu aģentūra reģistrējusi trīs ražotāju —"BioNTech/Pfizer", "Moderna Biotech Spain", "AstraZeneca" vakcīnas un martā plānota ražotāja "Janssen" (Johnson&Johnson) vakcīnu reģistrācija.