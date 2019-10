Latvijā ieradīsies Ukrainas prezidents; Rīgā būs satiksmes ierobežojumi

Saistībā ar Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska oficiālo vizīti Latvijā vairākās Rīgas ielās paredzēts ierobežot satiksmi, portāls "Delfi" uzzināja pašvaldībā.

Kā portālu "Delfi" informēja Valsts prezidenta kancelejas Preses dienestā, tikšanās laikā Rīgas pilī Latvijas Valsts prezidents Egils Levits ar Ukrainas prezidentu pārrunās abu valstu bilaterālās attiecības, Eiropas Savienības un Ukrainas attiecības, kā arī apspriedīsies par Triju jūru iniciatīvu.

Vizītes laikā plānota oficiālā Ukrainas prezidenta un kundzes sagaidīšanas ceremonija laukumā pie Rīgas pils, tikšanās, abu valstu delegāciju sarunas, kā arī Levita un Zelenska paziņojums presei.

Pēc tam paredzēta svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības pieminekļa, tikšanās ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci (NA), kā arī saruna ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV). Vizītes turpinājumā Ukrainas prezidents apmeklēs Rīgas Ukraiņu vidusskolu, Latvijas Okupācijas muzeju, aplūkos pieminekli, kas veltīts ukraiņu dzejniekam un māksliniekam Tarasam Ševčenko, un tiksies ar ukraiņu diasporas pārstāvjiem, kā arī atklās piemiņas plāksni, godinot pirmās Ukrainas Tautas Republikas diplomātiskās misijas Rīgā izveidi 1920. gadā.

Jau vēstīts, ka līdz 16. oktobra pulksten 11 aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Pils laukumā, Pils ielā, posmā no Poļu gātes līdz Pils laukumam, un Mazajā Pils ielā, posmā no Daugavas gātes līdz Pils laukumam.

Savukārt 16. oktobrī no pulksten 7 līdz 21 aizliegts apstāties un stāvēt Teātra ielas abās pusēs, posmā no Aspazijas bulvāra līdz Vaļņu ielai, bet no pulksten 7 līdz pulksten 18 Antonijas ielas abās pusēs, posmā no Andreja Pumpura ielas līdz ēkai Antonijas iela 2.

Tāpat 16. oktobrī no pulksten 6 līdz 13.15 ierobežota satiksme Aspazijas bulvāra kreisajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Teātra ielu, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Smilšu ielu un Brīvības laukumā.

Turklāt 16. oktobrī no pulksten 7 līdz 15.30 tiks liegts apstāties un stāvēt Brīvības bulvāra labajā pusē, posmā no Baumaņa skvēra līdz Elizabetes ielai, no pulksten 15.45 līdz 17 – pie ēkas Raiņa bulvārī 7, no pulksten 7 līdz pulksten 16 – Visvalža ielas abās pusēs, posmā no Ernesta Birznieka Upīša ielas līdz ēkai Visvalža ielā 4a un no pulksten 13 līdz pulksten 14.30 Meistaru ielas labajā pusē, posmā no Laipu ielas līdz Amatu ielai.

16. oktobrī no pulksten 10.20 līdz pulksten 10.40 un no pulksten 12.30 līdz 12.35 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Pils laukuma un Muitas ielas krustojumā, Pils laukuma un Torņa ielas krustojumā – pie Latvijas Bankas, Pils laukuma un Krišjāņa Valdemāra ielas krustojumā un Pils laukumā, bet no pulksten 17.30 līdz 18 – Antonijas ielā, posmā no Andreja Pumpura ielas līdz Oskara Kalpaka bulvārim.

Tāpat nepieciešamības gadījumā no pulksten 10.30 līdz 11.20 Pils laukumā un no pulksten 12.30 līdz 13.15 Brīvības laukumā tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme un gājēju kustība.

Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija sadarbībā ar Rīgas Pašvaldības policiju 16. oktobrī no pulksten 11.15 līdz 13.15 kontrolēs un nepieciešamības gadījumā aizliegs kuģošanas līdzekļu satiksmi Pilsētas kanāla posmā no Latvijas Nacionālās operas un baleta ēkas gājēju tilta līdz gājēju tiltam pie Bastejkalna.

Zelenska vizītes laikā pie Rīgas domes, tās struktūrvienību, tai pakļauto izpildinstitūciju, iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību ēkām, kā arī pie pašvaldībai piederošām dzīvojamām ēkām tiks pacelti valsts karogi. Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs ieteicis arī citām juridiskajām un fiziskajām personām pacelt valsts karogu pie to īpašumā esošajām ēkām.