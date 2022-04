Latvija ievēlēta divās ANO Ekonomisko un sociālo lietu padomes struktūrās

Trešdien Ņujorkā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ekonomisko un sociālo lietu padomes (ECOSOC) dalībvalstis ievēlēja Latviju divās nozīmīgās ANO struktūrās – Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas izpildpadomē (Executive Board of the UN Entity for Gender Equality and Empowerment of Women, UN Women) un Zinātnes un tehnoloģiju attīstības komisijā (UN Commission on Science and Technology for Development, CSTD), informē Ārlietu ministrijas pārstāvji.

Latvijas ievēlēšana ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas izpildpadomē ir apliecinājums valsts veikumam dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību jomā kā nacionālā, tā starptautiskā līmenī, uzsver ministrijas pārstāvji. Latvija darbosies izpildpadomē no 2023. līdz 2025. gadam.

Latvija jau ilgstoši atbalstījusi ANO darbību starptautiskajos dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas projektos. Latvija turpinās īstenot ANO Drošības padomes rezolūcijas Nr. 1325 „Par sievietēm, mieru un drošību" ieviešanu, kas ir viens no ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas prioritārajiem darbības virzieniem. Kopš 2020. gada Latvija ievēlēta arī ANO Sieviešu statusa komisijā, kas veido starptautiskus standartus dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību veicināšanas jomā.

Dalībai ANO Zinātnes un tehnoloģiju attīstības komisijā (UN Commission on Science and Technology for Development / CSTD) Latvija ir ievēlēta no 2023. līdz 2026. gadam. Jau kopš 2007. gada Latvija piedalās komisijas darbā, lai veicinātu efektīvu zinātnes un tehnoloģiju pielietojumu ilgtspējīgai attīstībai.

ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcija izveidota 2010. gadā ar mērķi veicināt koordinētu rīcību dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību jautājumos ANO un sniegt palīdzību ANO dalībvalstīm starptautisko standartu ieviešanā. Izpildpadomes sastāvā ir 41 ANO dalībvalsts. Tā ir vadošā institūcija, kuras uzdevums ir uzraudzīt tās darbības atbilstību ANO politiskajām vadlīnijām dzimumu līdztiesības jomā un sadarboties ar citu ANO aģentūru izpildpadomēm. Latvija ir bijusi ievēlēta izpildpadomē 2013.–2015. gadā un vadīja to 2013. gadā.

ANO Zinātnes un tehnoloģiju attīstības komisija ir ECOSOC funkcionālā komisija, kurā tās 43 dalībvalstis analizē zinātnes un tehnoloģiju ietekmi uz attīstības jautājumiem. Komisija pārrauga Pasaules informācijas sabiedrības samita (World Summit for Information Society,WSIS) īstenošanas procesu un sniedz ieguldījumu attīstības politikas veidošanā. Īpaša uzmanību veltīta informācijas sabiedrības, zinātnes, jauno tehnoloģiju un pētniecības jomām.

2022. gada nogalē Latvija beigs dalību ANO Ekonomisko un sociālo lietu padomē (ECOSOC).