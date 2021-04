Latvijā ievesto Covid-19 gadījumu skaits pēdējā laikā nedaudz pieaudzis, norāda CAA

Kopējais Latvijā ievesto Covid-19 gadījumu skaists pēdējo triju nedēļu laikā pieaudzis nedaudz, ceturtdien intervijā Latvijas Radio sacīja Civilās aviācijas aģentūras (CAA) direktors Māris Gorodcovs.

"Pēdējo triju nedēļu laikā kopējais ievesto Covid-19 gadījumu skaists nedaudz palielinās," teica Gorodcovs, informējot, ka pagājušajā nedēļā Latvijā ar visiem transportlīdzekļiem ievesti 23 gadījumi, nedēļu iepriekš - 21, bet vēl nedēļu iepriekš - 17 gadījumi.

Viņš arī informēja, ka lielākais skaits Covid-19 gadījumu Latvijā tiek ievests pa sauszemi ar privāto transportu, tostarp pagājušajā nedēļā Latvijā šādā veidā ieradās 16 cilvēki, kuriem ir Covid-19, nedēļu pirms tam - 10, bet vēl nedēļu iepriekš - seši.

Tajā pašā laikā Covid-19 gadījumu skaits, kas Latvijā tiek ievesti ar aviotransportu, būtiski nemainās un svārstās ap 4-6 cilvēkiem. "Tātad situācija pagaidām ir stabila," sacīja Gorodcovs.

Savukārt, runājot par ievestajiem gadījumiem pēdējās nedēļās no Ēģiptes, CAA vadītājs, norādīja, ka šie gadījumi Latvijā ievesti pa sauszemi, jo attiecīgie iedzīvotāji lidojuši uz Ēģipti no Viļņas un no Tallinas. Tajā pašā laikā reisos, kas uz Ēģipti veikti no Rīgas, inficēšanās gadījumi nav konstatēti.

Otrdien, 7.aprīlī, Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologs Jurijs Perevoščikovs Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija sēdē sacīja, ka pēdējo triju nedēļu laikā visvairāk Covid-19 gadījumu Latvijā ievests no Vācijas, Zviedrijas un Ukrainas. Tāpat šo valstu "topā" iekļuvusi Ēģipte, uz kuru pēdējā laikā atsākti tūrisma braucieni.

Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" īsteno valsts politiku civilās aviācijas drošības jomā.