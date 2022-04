Latvija 'izkrīt' no Ķīles militārās palīdzības Ukrainai reitinga: AM atbalstu lēš 0,7% no IKP

Latvija Ukrainai sniegusi militāro palīdzību vairāk nekā 200 miljonu eiro apmērā, kas ir vismaz 0,7% no Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP), izriet no Aizsardzības ministrijas (AM) publicētās informācijas.

Kopējā palīdzības summa aktualizēta, atsaucoties uz Ķīles ekonomikas institūta publicēto informāciju, kurā izcelta Igaunija, kas Ukrainai sniegusi palīdzību aptuveni 0,8% no IKP apjomā, bet nav norādīta Latvija. Ar šo ierakstu tviterī iepriekš dalījās Igaunijas eksprezidents.

Jāatzīmē, ka jau iepriekš aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP) norādījis, ka Latvijas sniegtā palīdzība Ukrainai pārsniedz 200 miljonus eiro, piemēram, jau 8. aprīlī viņš to vēstīja savā tvitera kontā.

Latvia assists Ukraine to fight aggressors and invaders with all available means: military, semi military and humanitarian. Latvian Ministry of Defence delivered military aid for more than 200 million Euro and aid continues to flow. I encourage others to follow our example. — Artis Pabriks (@Pabriks) April 8, 2022



Arī Ukrainas prezidents Volodomirs Zelenskis iepriekš paudis pateicību Latvijai par tās sniegto palīdzību, tostarp pēc tikšanās ar Latvijas prezidentu Egilu Levitu.

Held talks with 🇱🇻 President Egils Levits. Reported on the course of countering Russian aggression, its war crimes. Agreed: all guilty must be punished! Grateful for the great support from 🇱🇻 people. Appreciate every reliable friend & ally in the fight against Russian aggression! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 2, 2022

AM preses paziņojumā citēts Pabriks, kurš norādījis, ka Latvija ir starp Eiropas līderiem palīdzības sniegšanā Ukrainas bruņotajiem spēkiem un turpinās darīt visu iespējamo, lai veicinātu Ukrainas uzvaru un sekmētu tās pašnoteikšanās un suverenitātes principu aizstāvību.

"Mēs iestājamies par Ukrainas brīvību ne tikai tagad, bet esam to darījuši arī krietni pirms Krievijas iebrukuma 24. februārī, stiprinot Ukrainas bruņoto spēku kaujas spēju attīstību," norādījis ministrs.

Ministrijā gan uzsvēra, ka, ievērojot operacionālo drošību, informācija par NATO dalībvalstu sniegto atbalstu Ukrainas bruņotajiem spēkiem tiek publicēta ierobežotā apmērā vai nemaz.

Tiesa, ministrijā atklāja, ka no aptuveni 200 miljoniem eiro 13% novirzīti bruņojumam, 56% – pretgaisa raķetēm "Stinger" un to palaidējiem, 24% – helikopteru un to rezerves daļu iegādei, 2% – individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, bet 0,22% – sausajām pārtikas uzturdevām.

Tāpat AM atgādināja, ka 19. aprīlī Ministru kabinets lēma ļaut AM novirzīt 283 000 eiro NATO Ukrainas visaptverošās palīdzības programma.