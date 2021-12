Latvijā konstatēti vēl trīs iespējami Covid-19 omikrona gadījumi

Līdz trešdienai, 8. decembrim, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir saņēmis informāciju no laboratorijas par pieciem paraugiem, kuros konstatētas vairākas mutācijas, kas atbilst SARS-CoV-2 vīrusa omikrona paveidam, portālu informēja SPKC.

SPKC norādīja, ka galīgo apstiprinājumu sniegs Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Nacionālā mikrobioloģijas references laboratorija, kad paraugiem būs veikta sekvencēšana.

Visos minētajos Covid-19 gadījumos SPKC jau ir organizējis nepieciešamos pretepidēmijas pasākumus, tai skaitā apzinājis kontaktpersonas un sniedzis rekomendācijas stingri ievērot mājas karantīnu.

Visi pieci cilvēki ir atgriezušies no ārvalstīm: divi no Zviedrijas, par ko jau ziņots pirmdien, vēl divi no Norvēģijas, bet viens – no Apvienotās Karalistes, informēja SPKC. Šie cilvēki veikuši testus lidostā.

Kā ziņo SPKC, viens inficētais ir vecuma grupā 20-29 gadi, trīs vecuma grupā 30-39 gadi, un vēl viens vecuma grupā 40-49 gadi, visi bija pilnībā vakcinēti.

SPKC aicina iedzīvotājus, kuri atgriežas no ārvalstīm Latvijā no ceļojuma vai darba brauciena, veikt valsts apmaksātu testu lidostā, tādējādi pasargājot sevi un citus cilvēkus.

Par visiem minētajiem ieviestajiem omikrona varianta gadījumiem SPKC ir informējis ES dalībvalstis, ECDC un PVO caur "Agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmu (EWRS)".