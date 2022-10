Latvijā kopš septembra vidus ieceļojuši 5836 Krievijas valstspiederīgie

Kopš 19. septembra, kad spēkā stājās ar valdības lēmumu noteiktie ierobežojumi nebūtiskai ceļošanai, Krievijas valstspiederīgo plūsma samazinājusies par 28% – iepriekšējā diennaktī ārējo robežu šķērsojuši 262 Krievijas valsts piederīgie.

Tas ir vidēji četras reizes mazāk nekā kaimiņvalstīs, portālu "Delfi" informēja Valsts robežsardzē. Igaunijā diennaktī robežu šķērsoja 1304 Krievijas pilsoņi, bet Lietuvā – 861.

Kopumā kopš 19. septembra Krievijas-Latvijas un Baltkrievijas-Latvijas valsts robežu ir šķērsojuši 5836 Krievijas valstspiederīgie – tie, kuri atbilst valdības lēmumā noteiktajām izņēmuma kategorijām.

Kopumā 15% no šiem cilvēkiem ieceļoja uz Latvijā izsniegtu C vai D kategorijas vīzu pamata. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) sniegtās informācijas "C" kategorijas vīza ir īstermiņa jeb tā dēvētā Šengenas vīza, bet "D" – ilgtermiņa vīza jeb Latvijas nacionālā vīza.

Vēl 40% robežas šķērsotāju ir Latvijas uzturēšanās atļauju turētāji, starp tiem Latvijas valstspiederīgo ģimenes locekļi, studenti, nodarbinātie, personas, kuru ieceļoša saistīta ar darba vajadzībās vai arī kādiem humāniem apsvērumiem.

Teju puse ārējo robežu šķērsojušo Krievijas pilsoņu izmanto citu valstu izsniegtās vīzas vai uzturēšanās atļaujas, kas nozīmē, ka Latvija nav šo personu galamērķa valsts, bet gan tiek izmantota tranzītam, lai dotos uz citām Eiropas Savienības valstīm, informē robežsardzē.

Robežsargi veic pastiprinātu ārzemnieku imigrācijas kontroli visā personu uzturēšanās laikā Latvijā un stingri uzrauga, lai Latvijā ieceļojušie ārzemnieki ievērotu uzturēšanās nosacījumus un rūpīgi kontrolē, lai netiktu pārkāpti vīzās noteiktie uzturēšanās termiņi un ārzemnieki noteiktajos termiņos izceļotu no Latvijas, norāda robežsardzē.

Aizvadītajā diennaktī ieceļošana Latvijā liegta trīs Krievijas valsts piederīgajiem, savukārt kopumā kopš 19. septembra 222 Krievijas pilsoņiem.

Ārzemniekiem ieceļošana atteikta gan balstoties uz Ministru kabineta lēmumā noteikto, gan arī uz citiem apstākļiem.

Uz "zaļās" robežas ar Krieviju nav konstatēti gadījumi, kad personas mēģinātu to šķērsot nelikumīgi, lai ieceļotu Latvijā.

Jau vēstīts, ka Krievijā izsludinātās mobilizācijas dēļ uz trīs mēnešiem ir ieviesta ārkārtējā situācija Alūksnes, Balvu un Ludzas novada teritorijā, kā arī ostās, lidostās, lidlaukos izveidotajās robežšķērsošanas vietās un uz dzelzceļiem.

19. septembrī spēkā stājās Ministru kabineta noteiktie ierobežojumi Krievijas pilsoņu – Šengenas īstermiņa vīzu turētāju – ieceļošanai Latvijā nebūtiskiem mērķiem, piemēram, tūrisma un atpūtas nolūkos.