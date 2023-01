Latvija lauzīs līgumu ar Norvēģiju; 'sniega krabju' lietu neietekmēs

Saeimas vairākums otrdien, 31. janvārī, ārkārtas sēdē nolēma lauzt pagājušā gadsimta 90. gados noslēgto Latvijas un Norvēģijas investīciju aizsardzības līgumu, lai gan virkne opozīcijas un koalīcijas deputātu aicināja to nelauzt, kamēr tā dēvētajā "sniega krabju" lietā iesaistītais SIA "North Star LTD" tiesājas ar Norvēģiju par zaudējumu piedziņu.



Otrdien Saeima galīgajā lasījumā skatīja likumprojektu "Par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības līguma par savstarpējo ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību izbeigšanu".

Tā laušanu atbalstīja 56 deputāti no "Jaunās vienotības", Nacionālās apvienības, "Progresīvajiem" un "Stabilitātei!". Līguma laušanu neatbalstīja 23 deputāti no Zaļo un zemnieku savienības, partijas "Latvija pirmajā vietā" un Ingmārs Līdaka no "Apvienota saraksta" (AS), kamēr pārējie AS deputāti un Skaidrīte Ābrama no "Progresīvajiem" balsojumā atturējās.