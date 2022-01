Latvijā līdz šim divi cilvēki saņēmuši ceturto Covid-19 poti

Līdz šim brīdim divas personas ir saņēmušas ceturto Covid-19 poti. Tā ir nepieciešama imūnsupresētiem cilvēkiem sešus mēnešus pēc trešās vakcīnas devas saņemšanas, portālam "Delfi" norādīja Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas pārstāve Inga Vasiļjeva.

Ceturtā pote imūnsupresētiem cilvēkiem ir balstvakcinācijas deva, jo šīm personām primārās vakcinācijas kurss sastāv no trīs Covid-19 vakcīnām, no kurām trešā pote ir papildu deva, liecina Imunizācijas valsts padomes (IVP) ieteikumi.

"Saskaņā ar vakcīnu (Comirnaty, Spikevax) zāļu aprakstiem, papildu devu var saņemt imūnsupresētas personas no 12 gadu vecuma, un to ievada pēc 28 dienām. Līdz ar to vakcinācjas kurss imūsupresētām personām ir trīs devu kurss," informēja Vasiļjeva.

Savukārt balstvakcināciju jeb ceturto poti imūnsupresētām personām IVP rekomendē veikt sešus mēnešus pēc papildu devas saņemšanas.

Pacienti ar slimības vai terapijas izraisītu vidēju vai augstu imūnsupresijas stāvokli, kuriem nepieciešama papildus Covid-19 vakcīnas deva, ir:

aktīva vai nesena terapija pacientiem ar solido orgānu audzējiem vai hematoonkoloģiskām saslimšanām;

pacienti pēc solido orgānu vai hematopoētisko cilmes šūnu transplantācijas;

smags primārs imūndeficīts; HIV infekcija ar CD4 šūnu skaitu <50;

aktīva terapija ar kortikosteroīdiem augstās devās, alkilējošiem medikamentiem, antimetabolītiem, TNF blokatoriem un citiem imūnsupresējošiem vai imūnmodulējošiem bioloģiskajiem preparātiem;

pacienti ar ilgstošu dialīzi.

IVP rekomendācijas lasāmas šeit.

Jau vēstīts, ka veselības ministrs Daniels Pavļuts (A/P) iepriekš pauda, ka, plānojot šī gada vakcīnu portfeli, Veselības ministrija rēķinās, ka šogad varētu būt jāveic divas balstvakcīnācijas pret Covid-19.

"Šobrīd konkrēti lēmumi par to Latvijā pieņemti nav, bet rēķināmies, ka ceturtā deva jeb otrā balstvakcīna varētu būt nepieciešama," norādīja ministrs," iepriekš norādīja ministrs.

Kā Pavļuts informēja 25. janvāra Ministru kabineta sēdē, Latvijā rezervē šobrīd ir 1 192 294 Covid-19 vakcīnas.