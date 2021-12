Latvijā līdz šim konstatēti 211 omikrona gadījumi

Latvijā līdz 27. decembrim konstatēti 211 Covid-19 omikrona paveida gadījumi, informēja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāve Ilze Arāja.

Tostarp 122 ir ievestie omikrona gadījumi un 78 vietējie gadījumi, no kuriem 34 ir sekundārais kontakts, kur zināms, kā notikusi saslimšana. Savukārt 42 gadījumi ir ar nenoskaidrotu inficēšanās avotu.

No 211 konstatētajiem gadījumiem par 13 gadījumiem, tajā skaitā divām vietējām saslimšanām, vēl turpinās epidemioloģiskā izmeklēšana, skaidroja Arāja.

Vēl ir aizdomas par vēl 21 iespējamu saslimšanas gadījumu ar omikrona paveidu, bet tie vēl jāpārbauda laboratorijā, skaidroja SPKC pārstāve.

75% no 211 saslimušajiem ir vakcinēti. Vaicāta par vakcinēto pārsvaru šajā grupā, Arāja skaidroja, ka, piemēram, lidostā testētie pasažieri ir vidēji vecumā no 35 līdz 40 gadiem, sociāli un ekonomiski aktīvi un lielākoties vakcinējušies. Tāpat esot jāņem vērā, ka nesen ieviestā obligātā testēšana tiek veikta no valstīm ar paaugstinātu omikrona gadījumu izplatību un daļā no kurām ir augsts vakcinēto līmenis sabiedrībā, norādīja SPKC pārstāve.

Attiecībā uz 42 gadījumiem, kad nav izsekojams inficēšanās avots, SPKC nevar pārbaudīt epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā saņemto informāciju, vai konkrētais cilvēks ir vai nav nesen ticies ar kādu saslimušo, izrietēja no Arājas teiktā.

Kā ziņots, atbilstoši vēl iepriekšējiem, 26.decembra datiem, no 101 ievestā omikrona gadījuma visvairāk jeb 26 gadījumi bija ievesti no Lielbritānijas, 12 – no Dānijas, 11 – no ASV. Pa astoņiem gadījumiem bija ievesti no Apvienotajiem Arābu emirātiem un Spānijas, seši gadījumi ievesti no Francijas un pieci – no Zviedrijas. Tāpat bija fiksēti ievesti omikrona gadījumi no Itālijas, Igaunijas, Īrijas, Kenijas, Maltas, Nigērijas, Norvēģijas, Portugāles, Somijas un Vācijas.