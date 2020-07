Latvijā miris viens ar Covid-19 saslimušais; vēl trīs sasirguši

Pagājušajā diennaktī veikti 1473 Covid-19 testi, reģistrēti trīs jauni saslimšanas gadījumi un viens nāves gadījums, vēsta Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Mirusī persona bija vecuma grupā no 90 līdz 95 gadiem un bija kontaktējusies ar radinieku, kas atgriezās no ārvalstīm.

Latvijā kopā veikti 198 508 izmeklējumi, saslimusi 1231 persona un 1052 izveseļojušās, 32 mirušas.

Pēdējās diennakts laikā nav stacionētu pacientu ar Covid-19. Kopā stacionāros ārstējas četri pacienti ar vidēji smagu slimības gaitu.

Kopā no stacionāra izrakstīts 191 pacients, liecina Nacionālā veselības dienesta dati.

Pēdējās 24h veikti 1473 COVID-19 testi, reģistrēti 3 jauni saslimšanas gadījumi, 1 persona mirusi (vecuma grupā no 90 līdz 95, bija kontaktējusies ar radinieku, kas atgriezās no ārvalstīm). — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) July 31, 2020

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka viens saslimušais iebraucis no valsts, kurā saslimstības rādītājs ir virs 25, viens atgriezies no valsts, kurā saslimstības rādītājs zem 16, bet vēl viens saslimušais bija kontaktējies ar cilvēku, kas iebrauca no valsts, kur saslimstības rādītājs ir zem 16.

Jau ziņots, ka visā Latvijā saistībā ar Covid-19 izplatīšanos 12. martā bija izsludināta ārkārtējā situācija, kas beidzās 9. jūnijā.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītajai slimībai. Tā nodēvēta par Covid-19. Nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.