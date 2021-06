Latvijā nav apstiprināts neviens Covid-19 potes izraisīts nāves gadījums, uzsver ZVA

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) uzsver, ka šobrīd Latvijā nav apstiprināts neviens letāls gadījums, kuram, balstoties uz ZVA pieejamiem datiem, būtu noteikta cēloniska saistība ar Covid-19 vakcināciju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

ZVA rūpīgi izvērtē ikvienu saņemto blakusparādību ziņojumu, lai noteiktu iespējamo cēloņsaistību ar vakcīnu, portāls "Delfi" uzzināja ZVA.

Tāpat, balstoties uz šobrīd ZVA pieejamo informāciju, Latvijā nav konstatēts neviens trombozes un trombocitopēnijas sindromam raksturīgs gadījums pēc vakcinācijas ar Covid-19 vakcīnām.

Līdz šā gada 6. jūnijam ZVA kopumā saņēmusi 1 515 Covid-19 vakcīnu blakusparādību ziņojumus.

No visiem 1 515 ziņojumiem, kas saņemti līdz 6. jūnijam, ZVA ir saņēmusi arī 17 ziņojumus, kuros sniegta informācija par letāliem gadījumiem, kas ir notikuši vairāku dienu (2 – 17 dienas) laikā pēc vakcinācijas.

Viens letāls gadījums ziņots par personu vecuma grupā no 20 līdz 30 gadiem, divi – vecuma grupā no 40 līdz 50 gadiem, trīs – vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem, pieci – vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem un seši – vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem.

No šiem 17 ziņojumiem 13 gadījumu vērtēšana ir noslēgta.

Četros gadījumos vērtēšana turpinās, jo ir pieprasīti autopsijas rezultāti un cita papildu informācija. Pēc tās saņemšanas ZVA veiks informācijas atkārtotu zinātnisku izvērtēšanu.

Ievērojot šobrīd pieejamos datus, neviens no ziņotiem gadījumiem nav saistāms ar vakcināciju.

Astoņos gadījumos nāve iestājusies vairāku nopietnu hronisku slimību dēļ, jo ziņots par insultu, cerebrālu infarktu, miokarda infarktu. Divos gadījumos nāve iestājusies Covid-19 izraisīta abpusēja plaušu karsoņa dēļ (pneimonija).

Pārējos trīs gadījumos trūka būtiskas informācijas par autopsiju, kas vienmēr nepieciešama, ja ziņotājs saista letālo gadījumu ar vakcināciju.

Šajos gadījumos ZVA informācija par autopsiju nebija pieejama, jo radinieki bija atteikušies no autopsijas veikšanas.

ZVA informē, ka ikviens ziņojums par Covid-19 vakcīnu blakusparādībām tiek rūpīgi izvērtēts.

Šajā laikā vakcinācija veikta 850 848 reizes, ietverot vakcināciju gan ar pirmo, gan otro vakcīnas devu.

ZVA atgādina, ka līdzīgi kā pēc citu vakcīnu saņemšanas, arī pēc vakcinēšanas ar Covid-19 vakcīnām ir iespējamas blakusparādības, bet ne visiem cilvēkiem tās izpaužas.

Covid-19 vakcīnu biežākās blakusparādības ir paaugstināta ķermeņa temperatūra (dažkārt virs 38°C), drudzis, galvassāpes, reibonis, nogurums, miegainība, muskuļu un locītavu sāpes, kā arī slikta dūša, caureja, vemšana.

Pilnīga informācija par visām vakcīnas blakusparādībām ir norādīta vakcīnu lietošanas instrukcijās, kas ikvienam ir pieejamas Zāļu reģistrā.

Ja nepieciešams, ziņoto gadījumu izvērtēšanā ZVA ir tiesīga pieaicināt arī konkrētās medicīnas jomas speciālistus, kā arī ziņojumus izvērtē ZVA izveidotā multidisciplinārā ekspertu komisijā, kurā tiek piesaistīti dažādi atbilstošās medicīnas jomas un atbildīgo iestāžu eksperti.

Par visiem gadījumiem, arī letāliem, ko ziņotājs iespējami saista ar zāļu lietošanu, blakusparādību ziņošanas prasības visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs ir vienādas un tās pakļaujas ES zāļu drošuma uzraudzības jeb farmakovigilances regulējumam. ZVA ir reglamentējoša institūcija, kas zinātniski izvērtē ziņojumos sniegto informāciju ES farmakovigilances sistēmas ietvaros, ko paredz arī Latvijas Ministru kabineta noteikumu prasības. ZVA nav tiesīga veikt gadījumu izmeklēšanu vai ekspertīzi.

Citi spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi par ziņošanu un noteikumi par epidemioloģiskās drošības pasākumiem paredz, ka ar vakcināciju saistītu nevēlamu notikumu ekspertīzi Latvijā veic Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Nevēlams notikums pēc vakcinācijas ir jebkura organisma reakcija, kas rodas noteiktā laika periodā pēc vakcinācijas fakta, bet ne vienmēr tai ir cēloņsaistība ar pašu vakcīnu.

ZVA veic informācijas apmaiņu ar SPKC par saņemtiem blakusparādību ziņojumiem saistībā ar vakcīnām. ZVA nosūta informāciju par ziņotiem letāliem gadījumiem arī Veselības inspekcijai.

Ikvienu Latvijā saņemto ziņojumu ZVA ievada arī ES blakusparādību ziņojumu datubāzē "Eudravigilance", kur visu ES dalībvalstu ziņojumi tiek padziļināti monitorēti, lietojot speciāli izstrādātu metodiku, lai identificētu statistiskus signālus.

Kad tiek identificēts statistisks signāls, tas tiek padziļināti izvērtēts ar kvalitatīvām metodēm, piedaloties visu ES dalībvalstu farmakovigilances ekspertiem. Visu šajā datubāzē ievadīto ziņojumu vērtēšanu veic katras ES dalībvalsts zāļu lietošanas drošuma uzraudzības speciālisti, to vidū arī Latvijas eksperti. Tā, piemēram, apkopojot Eiropas ziņojumus, savlaicīgi tika identificēts ļoti rets sindroms, kur trombu veidošanos pavada trombocitopēnija (TTS), saistībā ar adenovīrusu vakcīnām.

Farmakovigilnces sistēmas ietvaros letāla gadījuma iespējamo saistību ar vakcīnas vai citu zāļu lietošanu primāri izvērtē medicīnas profesionālis, proti, ārsts, jo tikai ārsts ir tiesīgs un spēj izvērtēt klīniski medicīniskus jautājumus, zinot konkrētās personas slimības anamnēzi, gaitu, sūdzības, izmeklējumu rezultātus un tml.

Jāņem vērā, ka, piemēram, ES katru dienu dažādu iemeslu dēļu mirst aptuveni 12 000 cilvēku, no kuriem 83% ir vecumā virs 65 gadiem. Fakts, ka ir noticis letāls gadījums noteiktā laika periodā pēc vakcinācijas fakta, nenozīmē, ka šo letālo gadījumu izraisījusi vakcīna. ES atbildīgās iestādes rūpīgi izvērtē visus ziņojumus, lai noskaidrotu, vai pastāv jebkāda saistība ar vakcīnu.

Jāapzinās, ka vakcinācija pret Covid-19 nemazina arī citu iemeslu izraisītu mirstību. Jebkuras masu vakcinācijas laikā, kad tiek vakcinēti vairāki miljoni cilvēku, var tikt novēroti letāli gadījumi, arī neilgi pēc vakcinācijas. Tomēr tas nenozīmē, ka šos letālos gadījumus noteikti izraisījusi vakcīna.

Vienlaikus ir jāņem vērā, ka Pacientu tiesību aizsardzības likums un personas datu aizsardzības normatīvais regulējums liedz publiski komentēt konkrētus, piemēram, sociālos tīklos izskanējušos, gadījumus, jo tie ietver sensitīvus datus par cilvēka veselības stāvokli.

ZVA aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju vērsties pie sava ārsta, ja pēc vakcīnas saņemšanas rodas bažas par novērotajām blakusparādībām.