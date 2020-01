Latvija neplāno uz robežas pārbaudīt iebraucējus no Ķīnas

Mēģinājumi slimību izplatību ierobežot ar papildus pārbaudēm uz valsts robežām nav īpaši efektīvi, tāpēc, neskatoties uz bažām par jauno koronavīrusu, Latvijā šādas pārbaudes pašlaik nav ieviestas, šorīt telekanālā "3" pastāstīja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Taujāts, kāpēc Latvijā uz robežām nepārbauda iebraucējus no Ķīnas, lai arī atsevišķās kaimiņvalstīs šādi pasākumi ir plānoti, medicīnas speciālists atzīmēja, ka šie risinājumi neesot efektīvi - tie ievērojami izmaksā, rada savā ziņā viltus drošības sajūtu, bet reāli "izķerti" saslimušie netiek.

Perevoščikovs stāstīja, ka dažādu valstu iepriekšējā pieredze esot pierādījusi, ka parasti saslimšanas ar specifiskiem vīrusiem tiek konstatētas nevis pārbaudēs uz robežas, bet jau krietni vēlāk, kad cilvēki ir nonākuši mājās.

SPKC pārstāvis uzsvēra, ka Latvijā lielam satraukumam par jauno koronavīrusu nevajadzētu būt, jo risks ar to inficēties ir minimāls, bet tas nemazinot vajadzību būt piesardzīgiem, piemēram, ceļojot.

Latvijas valstspiederīgais no infekcijas vissmagāk skartā Ķīnas reģiona vēl tiks evakuēts.

Perevoščikovs pastāstīja, ka pašlaik ir noskaidrots, ka jaunais vīruss, visticamāk, izplatās no cilvēka uz cilvēka, bet nav īpaši izturīgs apkārtējā vidē. Tā kā tagad vīruss ir atpazīts un mediķi zina, kā identificēt saslimšanu ar to, tad ir palielinājies reģistrēto saslimušo skaits, taču vienlaikus samazinājušies tā letalitātes rādītāji - ja pirmie signāli bija, ka mirstība no jaunā vīrusa sasniedz 3% no inficētajiem, tad tagad šis rādītājs ir samazinājies līdz 2%, kas, pēc medicīnas speciālista vārdiem, apliecina, ka vīrusu var pārslimot arī vieglākā formā.