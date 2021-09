Latvija no ES Atveseļošanas fonda saņēmusi pirmos 237 miljonus eiro

Piektdien, 10. augustā, Latvija no Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda saņēmusi priekšfinansējumu 13% jeb 237 miljonu eiro apmērā, informē Finanšu ministrijā (FM).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kopumā Latvijai no ES Atveseļošanas fonda būs pieejami 1,82 miljardi eiro.

Saņemtais finansējums 237 miljonu eiro apmērā tiks ieguldīts augstas gatavības projektos. FM norādīja, ka augstākajā gatavībā šobrīd ir projekti pieejamu īres mājokļu izveidei Latvijas reģionos un inovāciju kompetenču centriem jaunu, kā arī eksportspējīgu produktu izstrādei. Paredzams, ka šo projektu realizācija tiks uzsākta pirmā.

Finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) atzina, ka ES Atveseļošanas fonda investīcijas "dod Latvijai paātrinājumu reformu īstenošanā", veicinot produktivitāti, ekonomikas un digitālo transformāciju, klimata mērķu sasniegšanu, nevienlīdzības mazināšanu, veselības aprūpes uzlabošanu un likuma varas stiprināšanu.

"Lai īstenotu plānā iekļautās 24 reformas un 61 investīciju pasākumu, strauji jāsper nākamie soļi, - Ministru kabineta noteikumu izstrāde, apspriešana ar nevalstiskajām organizācijām, sociālajiem un sadarbības partneriem, apstiprināšana valdībā, konkursu izsludināšana un projektu realizācija," pauda finanšu ministrs.

Savukārt Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētājas izpildvietnieks, atbildīgs par ekonomiku un starptautisko tirdzniecību, Valdis Dombrovskis uzsvēra, ka EK pirmais maksājums 237 miljonu apmērā ir būtisks solis, lai Latvija atveseļotu ekonomiku pēc Covid-19 izraisītās krīzes.

"Latvija ir starp pirmajām ES dalībvalstīm, kuras sagatavoja nacionālos reformu plānus, līdz ar to arī Latvija ir starp pirmajām, kas saņem maksājumu no ES Atveseļošanas fonda. Kopumā Latvija saņems 1,8 miljardus eiro, lai uzlabotu dzīves kvalitāti Latvijas cilvēkiem, veidotu ekonomiku noturīgāku un uzlabotu tās konkurētspēju, ņemot vērā transformāciju uz klimata neitrālu un digitālu ekonomiku. Mēs turpināsim ciešu sadarbību ar Latvijas atbildīgajām amatpersonām un sociāliem partneriem pie plāna ieviešanas, realizējot tajā paredzētās reformas un ieguldot plānotās investīcijas," sacīja Dombrovskis.

FM piebilda, ka pēc priekšfinansējuma saņemšanas turpmākos līdzekļus Latvija varēs piesaistīt, sasniedzot konkrētos projektu un reformu mērķus. Katru gadu tiks vērtēts Latvijas progress, un atbilstoši tam būs pieejams finansējums.

Jau ziņots, ka ES Atveseļošanas fonds ir jauna, EK centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021. – 2027. gada plānošanas perioda ES daudzgadu budžetam. Tā mērķis – atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt pandēmijas izraisītās krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi.

Latvija no ES Atveseļošanas fonda atvēlētajiem 1,82 miljardiem eiro plāno veikt ieguldījumus sešās stratēģiskajās jomās - 20% no fonda līdzekļiem pēc EK ieteikumiem plānots ieguldīt digitalizācijā, bet 37% – klimata mērķu sasniegšanā. Nevienlīdzības mazināšanai novirzīti 370 miljoni eiro (20% no fonda līdzekļiem), veselības nozares projektiem - 181,5 miljoni eiro (10%), ekonomikas transformācijas un produktivitātes reformām - 196 miljoni eiro (11%), bet likuma varas stiprināšanai - 37 miljonus eiro (2%).