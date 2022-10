Latvija nodrošinās elektrības tirdzniecības pārtraukšanu ar Krieviju un Baltkrieviju, otrdien žurnālistiem apliecināja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Ministru kabinets otrdien pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu par elektroenerģijas tirdzniecības darījumu organizēšanu ar Krieviju un Baltkrieviju.

Ziņojumā norādīts, ka elektroenerģijas tirdzniecības darījumu organizēšana ar Krieviju un Baltkrieviju, kā arī elektroenerģijas piegāde tirdzniecībai, izmantojot šo valstu elektroenerģijas sistēmu, no 11. oktobra ir apturēta.

Lai nodrošinātu elektroapgādes drošumu, balansēšanu un stabilitāti Latvijas pārvades sistēmā, līdz sinhronizācijai ar kontinentālās Eiropas elektrotīkliem pārvades sistēmas operatoram būs jānodrošina, ka no Krievijas saņemtās balansēšanas elektroenerģijas apjoms nav lielāks par Krievijai nodoto balansēšanas elektroenerģijas apjomu.

Kā skaidroja Kariņš, šis esot veids kā Latvija var nebūt atkarīga no tirdzniecības ar Krieviju. Līdz ar to, nenotiks elektrības tirdzniecība, tostarp elektrības pirkšana no Krievijas un Baltkrievijas, vienlaikus nodrošinot tīklu balansēšanu.

Kā ziņots, Baltijas valstu desinhronizācija no tā dēvētā BRELL elektroapgādes loka, kas Latviju, Lietuvu un Igauniju savieno ar Baltkrieviju un Krieviju, paredzēta līdz 2025. gadam.