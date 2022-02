Latvijā norisinās iepriekš plānotas starptautiskās militārās mācības; aicina neuztraukties

24. februārī Aizkraukles novadā notika viens no starptautisko militāro mācību "Saber Strike 22" taktiskajiem posmiem. Nacionālie bruņotie spēki (NBS) aicina Latvijas iedzīvotājus neuztraukties un ar izpratni izturēties pret iepriekš plānotajām mācībām, norāda NBS.

ASV Bruņoto spēku pavēlniecības Eiropā vadītās starptautiskās militārās mācības Latvijas teritorijā norisinās no 18. februāra līdz 23. martam. Tajās piedalās aptuveni 2800 karavīru un zemessargu no Latvijas un ASV, kā arī vēl no desmit valstīm, kuru vienības veido Latvijā izvietoto NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupu.

Mācībās "Saber Strike 22" iesaistītās vienības savstarpēji sadarbojas, demonstrējot NATO dalībvalstu kaujas gatavību, stiprinot NATO kolektīvās aizsardzības principus un veicinot atturēšanu. Mācību "Saber Strike 22" mērķis ir pilnveidot sabiedroto valstu militāro vienību savietojamību dažādu taktisko operāciju veikšanā, tostarp demonstrējot spējas izpildīt uzdevumus ziemas apstākļos.

Kā norāda NBS, visi mācību uzdevumi tiek veikti atbilstoši Latvijā noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem, ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību.