Latvija nosaka visu Itāliju kā infekcijas skarto teritoriju

No sestdienas, 7. marta, Latvija iekļauj visu Itālijas teritoriju infekcijas skarto teritoriju sarakstā, piektdien medijiem paziņoja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Sākot ar 7. martu, tiks izmeklēti visi tie Latvijas iedzīvotāji, kas būs atgriezušies no jebkura Itālijas reģiona un būs aizdomas par saslimšanu, informēja Perevoščikovs.

Lai uzlabotu un pastiprinātu esošo uzraudzību par "Covid-19" infekciju, piektdien pieņemts lēmums uzsākt papildus monitoringu par īpaši smagiem akūtās respiratorās infekcijas gadījumiem stacionāros. "Ja ikvienā stacionārā ārstējamā persona, kura saņem intensīvo terapiju, sakarā ar smagu elpceļu infekcijas slimību, gadījumā, ja slimības izsaucējs nav zināms, vai ir bijis kādā slimības skartajā reģionā vai bijis kontaktā ar kādu personu, kas tur bijusi – arī šai personai būtu veicams tests uz "Covid-19", lai nošķirtu šo slimību no citas infekcijas," norādīja Perevoščikovs, balstoties Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijās.

Infekcijas skartā teritorija ir teritorija, kurā notiek neizsekojama vīrusa izplatīšanās starp cilvēkiem, kur pacients nevar pateikt, no kura cilvēka viņš ir inficējies. Tā ir galvenā atšķirība starp valstīm, uzsvēra Perevoščikovs.

"Mūsu gadījuma definīcijā tas signāls ārstiem būs attiecīgās valsts teritorijas apmeklējums, lai uzreiz izmeklētu pacientu," skaidroja Perevoščikovs.

Līdz šim Latvijā no 28. februāra īpaši piesardzības pasākumi ir attiecināti uz personām, kuras ir atgriezušās no Itālijas Lombardijas, Veneto, Emīlijas-Romanjas, Pjemontas apgabaliem, Japānas, Singapūras, Dienvidkorejas, Irānas un Ķīnas. No sestdienas šim sarakstam pievienojas visa Itālija, nevis tikai daži apgabali.

Personām, kuras ir atgriezušās no minētajām teritorijām un kurām 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies viegli saslimšanas simptomi - paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, – ir jāzvana uz 113. Pie personām ieradīsies Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde, kura paņems analīžu materiālu laboratoriskai pārbaudei vai arī nogādās pacientu tuvākajā slimnīcā, kur tiks noņemti analīžu paraugi.

Ja personai būs smagas elpceļu infekcijas pazīmes, tostarp apgrūtināta elpošana, NMPD šo personu nogādās stacionārā.

Par izmeklējumu rezultātiem laboratorija informēs pacientu un SPKC. Persona informāciju par izmeklējumu rezultātiem saņems 24 stundu laikā.

Jau ziņots, ka piektdien, 6. martā, Igaunijā apstiprināti kopumā 10 saslimšanas gadījumi ar "Covid-19", no kuriem astoņi cilvēki atgriezušies tur caur Rīgu un lidojuši reisā Bergamo-Rīga.

Jau vēstīts, ka ceturtdien Igaunijā konstatēts piektais saslimušais ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību "Covid-19".

Jau ziņots, ka 2. martā Latvijā apstiprināts pirmais jaunā koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" saslimšanas gadījums. Saslimusī sieviete ieradusies Rīgā ar lidmašīnu no Minhenes, sākumā apmeklējot Milānu. Savukārt piektdienas rītā Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ziņoja, ka līdz šim ar aizdomām par saslimšanu ar "Covid-19" kopā izmeklēti 186 pacienti. No visiem viens gadījums bijis pozitīvs un saslimšana konstatēta.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītājai slimībai. Tā nodēvēta par "Covid-19". Jaunais nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.

Atgādinām, ka pats koronavīruss nav nekas jauns – tā ir jau zināma ir vīrusu grupa, kas atrasta gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Tomēr pērn rudenī identificētais ir pavisam jauns koronavīrusa paveids – SARS-CoV-2. "Covid-19" ir šī vīrusa izraisītā slimība. Iepriekš nopietnus saslimšanas gadījumus izraisījis SARS koronavīruss jeb SARS-CoV, kura rezervuārs dabā ir civetkaķi un, iespējams, sikspārņi, un MERS koronavīruss, kura infekcijas rezervuārs dabā ir vienkupra kamieļi. "Covid-19" infekcijas avots (rezervuārs) pagaidām nav zināms.