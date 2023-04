Latvija nosūtījusi karavīrus uz Ukrainu atsevišķu atbalsta funkciju sniegšanai

Latvija ir nosūtījusi karavīrus uz Ukrainu atsevišķu atbalsta funkciju sniegšanai, tai skaitā Latvijas vēstniecības Ukrainā aizsardzībai un kravu apsardzībai, tomēr karavīri karadarbībā Ukrainā nepiedalās, apliecināja Latvijas Aizsardzības ministrijā (AM).

AM gan principā nekomentējot publiski izskanējušo informāciju par nopludinātajiem ASV iestāžu dokumentiem, jo, "acīmredzami, šīs aktivitātes mērķis ir diskreditēt Ukrainas bruņotos spēkus un to plānoto pretuzbrukumu".

Citus komentārus šajā saistībā ministrija nesniedz, tostarp arī neskaidro, kas ir minētās atbalsta funkcijas un vai tās ir saistītas ar Latvijas sniegtā militārā ekipējuma nodošanu Ukrainai.

Vienā no it kā nopludinātajiem Pentagona dokumentiem teikts, ka februārī un martā Ukrainā uzturējušies 50 Lielbritānijas īpašo uzdevumu vienības karavīri, vēsta laikraksts "The Guardian".

Kā norāda laikraksts, vienā no šiem dokumentiem, kas marķēts kā "pilnīgi slepens", esot informācija par vairāku valstu īpašo uzdevumu vienību darbošanos Ukrainā, lai gan tās oficiāli karadarbībā nepiedalās.

Dokumentā, kas datēts ar 23.martu, minēts, ka līdztekus 50 britu karavīriem Ukrainā esot 17 Latvijas karavīri, 15 francūži, 14 amerikāņi un viens nīderlandietis.

Dokumentā nav ziņu, kur tieši šie karavīri atradušies un kādus uzdevumus tie pildījuši.

Lielbritānijas Aizsardzības ministrija atteikusies komentēt šīs ziņas, raksta "The Guardian".