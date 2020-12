Latvija pārtrauc pasažieru pārvadājumus uz un no Lielbritānijas

Svētdien, 20. decembrī, Ministru kabinets (MK), balstoties uz Satiksmes ministrijas priekšlikumu, ir pieņēmis lēmumu uz laiku no 21.decembra līdz 1. janvārim aizliegt starptautiskos pasažieru pārvadājumus uz un no Apvienotās Karalistes, tādējādi cenšoties pasargāt sabiedrību no jaunā koronavīrusa paveida izplatības Latvijā.

Valdība lēmusi, ka pašreizējie ierobežojumi starptautisko pārvadājumu veikšanai uz un no Apvienotās Karalistes ir nepietiekami, jo ir atklāts jauns koronavīrusa paveids, kas varētu būt par 70% lipīgāks nekā līdz šim zināmais vīruss.

Attiecīgi grozījumi izdarīti Ministru kabineta noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Latvijas valdības lēmums ir līdzīgs citu Eiropas Savienības valstu valdību pieņemtajiem lēmumiem līdz tālākai apstākļu noskaidrošanai un jaunā vīrusa paveida izpētei noteikt ieceļošanas aizliegumu no un uz Apvienoto Karalisti. Citas Eiropas valstis lēmumu par ceļošanas aizliegumu plāno pieņemt tuvākajā laikā.

"Sabiedrības veselības interešu nodrošināšanai ir svarīga ātra, mērķtiecīga un ar citām ES valstīm koordinēta rīcība. Ar šo izlēmīgo lēmumu Latvija pievienojas citām Eiropas Savienības valstīm, kas jau ir noteikušas aizliegumu pasažieru pārvadājumiem no un uz Apvienoto Karalisti," sacījis satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP).

Ministru kabinets lēmumu pieņēma valdības sēdē, kas norisinājās aptaujas kārtībā.

Jau ziņots, ka, ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pieaugošo veselības nozares pārslodzes risku, valdība pagarinājusi ārkārtējo situāciju līdz 11. janvārim. Tās laikā noteikti stingri pulcēšanās un citi ierobežojumi, lai stabilizētu situāciju un novērstu strauju Covid-19 izplatību.

Līdz 11. janvārim nedrīkst notikt publiski pasākumi klātienē. Ārkārtējās situācijas laikā nedrīkst sniegt pakalpojumus, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu. Stingras prasības ārkārtējās situācijas laikā ir arī sabiedriskās ēdināšanas vietām, kā arī tirdzniecības centriem.

Eiropas Savienība (ES) šogad varētu apstiprināt pirmās vakcīnas pret jauno koronavīrusu. Plānots, ka jau nākamā gada pirmajā ceturksnī vakcīnas būs pieejamas ES dalībvalstīs, tostarp Latvijā.

Šobrīd plānots, ka kopumā valsts apmaksāta vakcīna varētu tikt nodrošināta vairāk nekā 800 000 cilvēku. Ja vakcīnu ražotāji apstiprinās Latvijas pasūtījumu, šis skaits varētu būt lielāks.

Covid-19 vakcīnas tiks apmaksātas no valsts budžeta. Veselības ministrijas stratēģija paredz, ka brīdī, kad tās būs pieejamas, Latvijā vakcinācija notiks pakāpeniski. Vispirms vakcinēs medicīnas darbiniekus, savukārt pēc tam sociālās aprūpes centru klientus un darbiniekus, tiem sekos citi cilvēki, kuri ir riska grupās.