Latvija piegādājusi Ukrainai sešas pašgājējhaubices "M109A5Oe" un to lietošanai nepieciešamo munīciju, portālu "Delfi" informēja Aizsardzības ministrijā (AiM).

Šādu lēmumu 28. jūlijā pieņēmis Ministru kabinets.

AiM informēja, ka pašgājējhaubices "M109A5Oe" šāviena attālums ir 22 kilometri ar standarta munīciju, savukārt ar uzlabotas darbības munīciju šāviena distances attālums ir 30 kilometri.

Haubice spēj atklāt uguni minūtes laikā no uzdevuma saņemšanas, kā arī pēc uguns uzdevuma veikšanas 30 sekunžu laikā atstāt uguns pozīciju. Pašgājējartilērijas sistēmā ir iebūvēta pusautomātiskā lādēšanas iekārta, inerciālā navigācijas sistēma, elektrosistēma un artilērijas uguns vadības sistēma.

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP) pauda, ka Ukrainai atbalsts no pārējās Eiropas ir jāsaņem nepārtraukti. Viņa vērtējumā, šis ir efektīvs dāvinājums, jo, pateicoties sabiedroto līdz šim sniegtajam atbalstam, Ukrainas karavīri ar šīm iekārtām jau prot rīkoties un tās var izmantot aizsardzībai nekavējoties.

Par Latvijas veikto piegādi atzinību paudis arī Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Reznikovs, mikroblogošanas vietnē "Twitter" norādot, ka no Latvijas saņemtās sešas haubices "M109A5Oe" jau rāda rezultātus kaujas laukā un par nelokāmo atbalstu pateicies Pabrikam un Latvijas tautai.

6 more M109 howitzers that have recently arrived in 🇺🇦 from 🇱🇻 are already showing results on the battlefield. I‘m sincerely grateful to my 🇱🇻 colleague @Pabriks & the people of Latvia for their unwavering support.

Together we will win! pic.twitter.com/t5F3n7parJ