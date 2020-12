Latvijā pirmās Covid-19 vakcīnas saņēmuši Austrumu un Stradiņa slimnīcas mediķi

Pirmā vakcīna pret Covid-19 Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā (PSKUS) saņemta pulksten 8.02, portālu "Delfi" informēja slimnīcas pārstāve Janita Veinberga.

Viņa norādīja, ka plānots pirmajās trīs dienās vakcinēt 1055 mediķus.

Vakcinācija notiks piecos vakcinācijas kabinetos slimnīcā un tie darbosies ar maksimālu noslodzi.

Tikko @Stradina_slimn saņēmu COVID-19 vakcīnu 💉🎉🎉

Pandēmija no mums šogad ir daudz ko paņēmusi. Gluži neticami, ka vēl 2020.gadā varam sākt mērķētu prettriecienu! pic.twitter.com/3fJ2LXcBJd

— Jānis Vētra (@JanisVetra) December 28, 2020



Vakcīnas saņēmuši arī Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) mediķi. Vakcīna pret Covid-19 ir kā gaismas stars tuneļa galā, žurnālistiem pauda Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Imants Paeglītis.

Slimnīca patlaban saņēmusi vairāk nekā 4000 vakcīnas devas un iestādei ir atbilstošas saldētavas, kur tās uzglabāt, skaidroja ārstniecības iestādes pārstāvji.

Jau vēstīts, ka Latvijā kā pirmie tiks vakcinēti mediķi, kuriem ikdienā ir tieša saskare ar Covid-19 pacientiem.

Pirmdien Latvijā sāk darboties 10 vakcinācijas kabineti, kuros "BioNTech" un "Pfizer" ražoto vakcīnu varēs saņemt ārstniecības personāls, kas strādā ar Covid-19 pacientiem un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbinieki.

Sākotnēji plānots vakcinēt 4875 ārstniecības personas, lai no pirmajā fāzē saņemtajām 9750 vakcīnām katram tiktu nodrošinātas divas vakcīnas devas. Nākamās vakcīnu piegādes plānotas pēc nedēļas – ap 4. janvāri vai 5. janvāri, kad Latvija saņems līdzīgu apjomu devu.

Pēc tam secīgi vakcinēties varēs pārējie veselības aprūpes darbinieki, sociālās aprūpes centru darbinieki un klienti, cilvēki ar hroniskām slimībām un cilvēki no 60 gadu vecuma, kā arī operatīvo dienestu darbinieki, izglītības iestāžu darbinieki, cilvēki ieslodzījuma vietās un visi pārējie Latvijas iedzīvotāji.

Plānots, ka visi pārējie Latvijas iedzīvotāji varēs vakcinēties, sākot ar 2021. gada otro ceturksni.

26. decembra rītā Latvijā tika nogādātas pirmās vakcīnas pret Covid-19. Latvijai tika piegādāta pirmā "BioNTech" un "Pfizer" ražoto vakcīnu daļa – Valsts asinsdonoru centrs (VADC) saņēma 9750 vakcīnas devas.

Līdz ar to 28. decembrī savas pirmās vakcīnas sāk saņemt slimnīcu ārstniecības personāls, kas strādā ar Covid-19 pacientiem, kā arī NMPD darbinieki.

Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) iepriekš atzīmējusi, ka vakcīna "Comirnaty" klīniskajos pētījumos, kuros piedalījās 44 000 cilvēku, sevi pierādījusi kā drošu iespēju pasargāt no simptomātiskas saslimšanas ar vīrusu.

Latvijā plānots, ka slimnīcas, kurās 28. decembrī tiks sākta personāla vakcinācija, ir Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca (RAKUS), Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Liepājas reģionālā slimnīcā, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Jelgavas pilsētas slimnīca, Jēkabpils reģionālā slimnīca, Rēzeknes slimnīca, Daugavpils reģionālā slimnīca un Vidzemes slimnīca.

Sestdien, 26. decembrī, RAKUS nogādāta pirmā farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" izstrādātās vakcīnas pret Covid-19 vakcīnu daļa, kā arī nepieciešamie palīgmateriāli – šļirces un dezinfekcijas šķīdums – vakcinēšanai.

Pārvešanas laikā stingri ievērots darbības protokols, hronometrējot un precīzi ievērojot komplektācijai un pārkraušanai atvēlēto laiku. Komplektējot vakcīnas konkrētam vakcinācijas kabinetam, tas jāpaveic trīs minūtēs – laikā, kādu vakcīna drīkst atrasties ārpus ledusskapja.

Iepirkumā par vakcīnu pret Covid-19 izvadāšanu uzvarēja AS "Recipe Plus". Līguma cena gan iepriekš atklāta netika.

"Recipe plus" piegādās šo vakcīnu vakcinācijas kabinetiem, kur to no +2 līdz +8 grādiem var uzglabāt līdz piecām dienām, skaitot no brīža kopš vakcīnas izņemšanas no saldētavas. Vakcīnu sadale Latvijas ārstniecības iestādēm notiek ciešā iesaistīto valsts institūciju sadarbībā.

Eiropas Komisija (EK) pirmdien, 21. decembrī, apstiprināja farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" izstrādātās Covid-19 vakcīnas izmantošanu Eiroaps Savienībā (ES). EK ir noslēgusi līgumus ar kopumā septiņiem potenciālo vakcīnu piegādātājiem, lai nodrošinātu visiem ES pilsoņiem iespēju galu galā vakcinēties pret jauno koronavīrusu.

Veselības ministrija iepriekš skaidroja, ka vakcīnas tiek uzglabātas sasaldētā veidā mīnus 75 grādos, tāpēc 28. decembra rītā zāļu lieltirgotavas piegādās šo vakcīnu desmit Latvijas slimnīcu vakcinācijas kabinetiem.

Covid-19 vakcīnas tiks apmaksātas no valsts budžeta.

Jau vēstīts, ka, ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pieaugošo veselības nozares pārslodzes risku, valdība atkārtoti izsludinājusi ārkārtējo situāciju līdz 11. janvārim.

Arī Latvijas veselības aprūpes jomā 10. decembrī tika izsludināta ārkārtas situācija. Uz laiku pārtraukta plānveida palīdzības sniegšana slimnīcās.