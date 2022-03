Latvija plāno uzņemt 500 Ukrainas bēgļus no Moldovas, vēsta raidījums

Valdība plāno lemt par 500 Ukrainas bēgļu no Moldovas nogādāšanu uz Latviju, svētdien, 13. martā, vēsta "TV3" radījums "Nekā personīga".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ukrainas kara bēgļu skaits uz robežām ar Poliju, Rumāniju un Slovākiju arvien ir milzīgs. ANO aplēses liecina, ka divās kara nedēļās bēgļu gaitās devušies vairāk nekā 2,5 miljoni Ukrainas iedzīvotāju.

Latvijā līdz šim saviem spēkiem vai ar sabiedrisko organizāciju palīdzību ieradušies tikai daži tūkstoši ukraiņu. Šonedēļ valdībā saņemts lūgums no Moldovas uzņemt Latvijā daļu tur nonākušo cilvēku.

Iekšlietu ministre Marija Golubeva (AP) raidījumam stāstīja, ka patlaban kara bēgļi uz Latviju nokļūst saviem spēkiem vai ar sabiedrisko organizāciju palīdzību, bet, iespējams, nākamnedēļ cilvēku transportēšanā iesaistīsies arī valdība. Tiek apsvērta iespēja bēgļu nogādāšanā Latvijā iesaistīt nacionālo aviokompāniju "airBaltic".

"Aviosabiedrība "airBaltic" ir piedāvājusi mums tādu iespēju, mēs nopietni uz to skatāmies. Ir divi iespējamie mērķi. Viens ir Moldova, kur ir ļoti daudz Ukrainas bēgļu un Moldovas vēstnieks ir vērsies arī pie mums ar lūgumu paņemt daļu no Ukrainas bēgļiem no Moldovas. Mēs sākumā domājam par salīdzinoši nelielu skaitu, līdz 500 cilvēkiem, un visticamāk, mēs tuvākajās dienās ar "airBaltic" palīdzību to organizēsim, tiklīdz būs skaidrs, kurās tieši vietās mēs viņus izmitināsim, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs neveidojām haosu. Ar mums uzņem kontaktus Ļvivas pašvaldība. Protams, ka mēs nelidosim uz Ļvivu, uz Ukrainu, bet ja viņi ar mieru komplektēt grupas, mēs varētu šīs grupas no Polijas arī ar "airBaltic" palīdzību vest uz Latviju," sacīja ministre.

Pēc ANO aplēsēm Ukrainu kara dēļ varētu pamest līdz pat 10 miljoniem iedzīvotāju. Raidījumā piebilda, ka Latvija ir gatava uzņemt 10 000, bet nav precīzi zināms, cik bēgļu jau ir ieradušies Latvijā.

Piektdien, 11. martā, Rīgas domes priekšsēdētāja vietniece Linda Ozola (JKP) informēja, ka patlaban jau ir izsmeltas Rīgas pašvaldībai pieejamās Ukrainas kara bēgļu izmitināšanas iespējas, ko paredz domes līgumi, kas ir noslēgti vietējo katastrofu gadījumiem. Tādēļ Rīgai ir akūti nepieciešams citu pašvaldību atbalsts, lai arī tās palīdzētu uzņemt bēgļus.