Latvijā plāno veidot laboratoriju personīgo aizsardzības līdzekļu pret Covid-19 testēšanai

Ministru kabinets (MK) šodien atbalstījis ieceri Latvijā veidot laboratoriju, kurā tiks testēti individuāli aizsardzības līdzekļi (IAL), kas palīdzētu ierobežot Covid-19 izplatību, preses konferencē pēc MK sēdes pavēstīja aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP).

No ministra sacītā izrietēja, ka laboratorijā tiktu testēti ne tikai IAL, taču viņš neprecizēja, kas vēl tur tiktu pārbaudīts.

Jau vēstīts, ka šonedēļ ārstniecības iestādes saņēmušas Nacionālā veselības dienesta (NVD) vēstuli, kurā dienests aicina tās nekavējoties pārtraukt izmantot SIA "TITLED" piegādātos KN95 respiratorus, kurus NVD izsniedzis ārstniecības iestādēm laika posmā no šā gada 24. aprīļa līdz 14. jūlijam. Kā iemeslu, kādēļ respiratoru izmantošana nekavējoties jāpārtrauc, NVD min 29. oktobrī saņemto Valsts militāro objektu un iepirkumu centra vēstuli, kurā NVD informēts, ka, atbilstoši Polijā veikto pārbaužu rezultātam, respiratori izrādījušies neatbilstoši prasībām. NVD vēstules pielikumā redzamie attēli liecina, ka runa ir par Ķīnas ražotāja "Elizabeth (Guangzhou) Medical Technology Co., Ltd." respiratoriem, kurus valsts par gandrīz 2,9 miljoniem eiro iepirka no "TITLED".

"Delfi" pagājušajā nedēļā jau vēstīja, ka "Elizabeth (Guangzhou) Medical Technology Co., Ltd." ražotie respiratori par prasībām neatbilstošiem atzīti arī ASV Slimību kontroles un profilakses centra (CDC) Nacionālā individuālo aizsarglīdzekļu tehnoloģiju laboratorijas veiktajos testos. Testējot desmit šā ražotāja KN95 respiratorus, atklājies, ka to filtrācijas spējas ne tuvu nesasniedz 95%. To filtrācijas efektivitāte ir no 25,20% līdz 56,20%.

"Elizabeth (Guangzhou) Medical Technology Co., Ltd." ir tas pats ražotājs, kas, saskaņā ar dokumentiem, ražojis respiratorus, ko Latvijā maija sākumā piegādāja saskaņā ar 9. aprīļa līgumu starp VAMOIC un SIA "TITLED". Sākotnēji PTAC atteicās akceptēt to pieņemšanu, taču pēc tam, kad veselības ministre Ilze Viņķele (AP!) brīdināja par mediķiem nepieciešamo respiratoru deficītu, 12. maijā par šīs kravas pieņemšanu lēma valdība.

Ministru kabinets nolēma "noteikt, ka komersantu piegādātie individuālie aizsardzības līdzekļi tiek pieņemti pēc vienkāršotas preču kvalitātes pārbaudes un tiek nodrošināta to izdale institūcijām atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iesniegtajam institūciju prioritāro vajadzību sarakstam, vienlaicīgi nosūtot šo individuālo aizsardzības līdzekļu paraugus kvalitātes testu veikšanai akreditētā laboratorijā".

Balstoties uz šo lēmumu, 13. maijā ar PTAC akceptu tika pieņemti 999 540 respiratori, kuri tālāk tika izdalīti ārstniecības iestādēm, sociālās aprūpes centriem un vairākiem citiem lietotājiem. Uz rēķina-pavadzīmes par šo respiratoru pieņemšanu ir redzama PTAC speciālistes Lindas Rinkules piezīme, ka tie pieņemti, balstoties uz valdības lemto, piegādātāja iesniegto Igaunijas Vides pētniecības centra testa ziņojumu un RAKUS Plaušu un tuberkulozes slimību centra testu, taču respiratoru novērtēšanu vēl jāveic Eiropas Savienībā akreditētā laboratorijā. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs par saņemto Polijas "Central Institute of Labour protection – National Research Institute" atzinumu, kurā "TITLED" piegādātie respiratori atzīti par neatbilstošiem prasībām, NVD informējis šā gada 29. oktobrī.

