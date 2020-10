Latvijā reģistrēti 259 Covid-19 saslimšanas gadījumi; četri cilvēki miruši

Pēdējā diennaktī veikti 5632 Covid-19 testi, reģistrēti 259 jauni saslimšanas gadījumi, kas ir jauns antirekords, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 4,6%.

Četri cilvēki miruši (viens vecuma grupā no 45 līdz 50 un trīs vecuma grupā no 80 līdz 90). Arī šis ir lielākais skaits cilvēku, kas Latvijā vienā dienā miruši no Covid-19 izraisītām komplikācijām.

Latvijā kopā saslimušas 4467 personas un 1357 izveseļojušās.

Jau ziņots, ka visā Latvijā saistībā ar Covid-19 izplatīšanos 12. martā tika izsludināta ārkārtējā situācija, kas beidzās 9. jūnijā.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītajai slimībai. Tā nodēvēta par Covid-19. Nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.