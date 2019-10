Oktobra sākumā saņemta informācija par pirmajiem laboratoriski apstiprinātiem gripas gadījumiem šajā sezonā, portālu "Delfi" informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC). Tiesa, pagaidām gripas intensitāti Latvijā epidemiologi raksturo kā ļoti zemu.

Iestādes rīcībā ir paziņojumi par vairākiem saslimšanas gadījumiem Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes bērniem un pirmo klašu skolēniem, kur, veicot izmeklēšanu, noteikti dažādi elpceļu infekciju izraisītāji, tajā skaitā B tipa gripas

Pirmie gripas monitoringa dati par 40. nedēļu liecina, ka gripas intensitāte Latvijā kopumā ir ļoti zema, tikai vienā no 64 ģimenes ārsta praksēm, kas piedalās gripas monitoringā šajā sezonā, vērsies pacients ar gripai līdzīgiem simptomiem.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Nacionālā references laboratorija informē, ka pagājušajā nedēļā noteikti divi B tipa gripas vīrusi, kuri raksturoti kā B/Victoria- līnijas. Līdzīgs vīrusa antigēns ir iekļauts šis sezonas vakcīnas sastāvā, kurš pasargā no B/Victoria- līnijas vīrusa.

SPKC sagaida, ka šajā sezonā cirkulēs mums jau pazīstami gripas vīrusi, kas izplatījās iepriekšējās sezonās, taču, kuri no tiem būs dominējošie, šobrīd spriest par agru. Parasti jau sezonas sākumā tiek ziņots par grupveida saslimšanas gadījumiem atsevišķās iestādēs, proti stacionārās ārstniecības iestādēs, veco ļaužu aprūpes centros un citās.

SPKC atgādina, ka šajā sezonā Latvijā ir pieejamas dažādas četrvērtīgas pretgripas vakcīnas, kuras pasargā no diviem A tipa un diviem B tipa gripas vīrusiem.

SPKC norāda, ka šajā sezonā valsts apmaksā vakcīnu pret gripu bērniem no 6 – 23 mēnešu vecumam un grūtniecēm, un iesaka vakcinēties visiem iedzīvotājiem, īpaši tiem, kam ģimenēs ir mazi bērni, grūtnieces, veci cilvēki vai personas ar hroniskas saslimšanām.

Efektīvākais veids, kā pasargāt sevi un savu ģimeni no saslimšanas ar gripu, ir vakcinācija, uzsver SPKC. Speciālisti iesaka vakcināciju pret gripu neatlikt uz decembri – janvāri, bet veikt to oktobrī un novembrī. "Vakcinēties vajadzētu visiem, taču īpaši svarīga vakcinācija pret gripu senioriem, cilvēkiem ar hroniskām slimībām neatkarīgi no vecuma, maziem bērniem un grūtniecēm," skaidro SPKC. Nepieciešams vakcinēties katru sezonu arī dažādu profesiju pārstāvjiem – veselības aprūpes speciālistiem, kas ikdienā strādā ar slimniekiem, kā arī tiem strādājošajiem, kuri ikdienā sastopas ar lielu cilvēku daudzumu, piemēram, veikalu un citu sabiedrisko iestāžu darbiniekiem.

Gripas vīrusi galvenokārt izplatās ar sīkiem pilieniem, kas rodas inficētajai personai runājot, šķaudot vai klepojot, kā arī ar rokām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem.