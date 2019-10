Latvija sagaida attiecīgus pierādījumus par konfiscēto 29 miljonu eiro piederību Ukrainai

Lai risinātu jautājumu par tiesas konfiscēto 29 miljonu eiro atgriešanu Ukrainai, tai jāiesniedz attiecīgie pierādījumi, ko tā arī solījusi darīt, izriet no Valsts prezidenta Egila Levita sacītā pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.

Levits pauda, ka Latvijas pusei ir pieejams tiesas spriedums, taču procedūra vēl nav noslēgta. "Ir vienošanās ar Ukrainu, ka tā piegādās attiecīgos pierādījumus. Domāju, ka šis jautājums tiks atrisināts," sacīja Levits, gan nekonkretizējot, ko praktiski nozīmētu minētā jautājuma atrisināšana.

Prezidents piebilda, ka Latvija iestājas pret nelegālas naudas atmazgāšanu, savukārt minētais process, kurā konfiscēti 29 miljoni eiro, vēl nav noslēgts, un puses mēģinās jautājumu atrisināt.

Zelenskis pauda, ka jautājums par minētajiem līdzekļiem šodien bija viens no prezidentu sarunu tematiem. "Esam noskaņoti uz aktīvu sadarbību, kas attiecas uz aktīvu atgriešanu," uzsvēra Zelenskis, uzsverot, ka nepieciešams meklēt arī citus aktīvus, kas nelikumīgi izvesti no Ukrainas uz Latviju.

Jau ziņots, ka Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija pagājušajā nedēļā ir atzinusi par noziedzīgi iegūtiem arestētus naudas līdzekļus 29 miljonu eiro apmērā, kas pašlaik atrodas nerezidenta kontos "Reģionālajā investīciju bankā". Līdzekļus nolemts ieskaitīt valsts budžetā, tomēr Ukraina varētu pieprasīt Latvijai atdot šo naudu, jo tā saistīta ar bijušajām augsta ranga Ukrainas amatpersonām.

Ukrainas Ģenerālprokuratūras paziņojumā minēts, ka minētie līdzekļi tika arestēti 2015. gada sākumā saistībā ar Ukrainas Ģenerālprokuratūras lūgumu Latvijai sniegt tiesisko palīdzību. "Jautājums par noziedzīgas izcelsmes aktīvu atdošanu Ukrainai tiks risināts starpvaldību līmenī," piebilsts paziņojumā.

Finanšu ministrija informēja, ka tad, kad banka saņems tiesas lēmumu, tai būs jāpārskaita arestētā nauda Valsts kases kontā, kas atvērts ieņēmumiem no konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu realizācijas. Par to, kā izlietot 29 miljonus eiro, tiks lemts pēc to saņemšanas budžetā, uzsvēra ministrijā.

Tikmēr Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir nosūtījusi vēstuli valsts augstākajām amatpersonām, aicinot daļu no šīs naudas novirzīt pedagogu darba samaksas paaugstināšanai.