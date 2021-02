Latvijā sākas komandantstunda

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Latvijā no pulksten 22 tiek noteikta komandantstunda, kuras laikā iedzīvotāji bez svarīga iemesla nedrīkst pamest savu dzīvesvietu līdz pulksten 5 rītā.

Ceturtdien, 21. janvārī, Ministru kabinets lēma par iepriekš noteikto Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumu pagarināšanu līdz 7. februārim, tostarp arī komandantstundas jeb mājsēdes noteikšanu.

Līdz 7. februārim mājsēde no plkulksten 22 līdz pulksten 5 jāievēro naktīs no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu.

Šajā laikā cilvēki ārpus mājas var būt tikai neatliekamas nepieciešamības dēļ, piemēram, lai dotos uz darbu vai ārstniecības iestādi.

Obligāti ir jāaizpilda pašapliecinājums, norādot savus personas datus un pārvietošanās iemeslu. Līdzi jābūt pasei vai ID kartei.

Savukārt par spēkā esošajiem ierobežojumiem pēc 7. februāra, iespējams lasīt šeit.

Par mājsēdes pagarināšanu vai atcelšanu arī turpmākajā ārkārtējās situācijas laikā līdz 6. aprīlim valdībal lems nākamnedēļ.