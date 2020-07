Latvijā sākas vilku medību sezona

Trešdien, 15. jūlijā, Latvijā sākas 2020./2021. gada vilku medību sezona, kurā tāpat kā iepriekšējā medību sezonā varēs nomedīt 280 vilkus, liecina Valsts meža dienesta (VMD) informācija.

Vilku nomedīšanas apmērs noteikts, pamatojoties uz Medību likumā noteikto, "Medību noteikumiem" un ZM medījamo dzīvnieku populāciju stāvokļa novērtēšanas un pieļaujamā nomedīšanas apjoma noteikšanas metodiku.

VMD informēja, ka šajā medību sezonā dienests noteicis jaunu kārtību operatīvai ziņošanai par nomedītajiem vilkiem – pirms vilka pārvietošanas no vietas, kur tas ticis nomedīts, jānofotografē vilka zobi. Foto faila informācijā jāietver nomedīšanas datumu un GPS koordinātas.

Pirms nomedītā vilka pārvietošanas jāaizpilda akts par dzīvnieka nomedīšanu. Kolektīvajās medībās šo aktu aizpilda medību vadītājs, bet individuālajās - pats mednieks. Nākamās darba dienas laikā jāziņo VMD par vilka nomedīšanu, nosūtot vilka zobu fotoattēlu un informāciju par dzīvnieka dzimumu un vecumu, kā arī pievienojot attiecīgā mednieka telefona numuru un mednieka apliecības numuru.

Mēneša laikā pēc vilka nomedīšanas medniekam VMD jānokārto nepieciešamā dokumentācija par vilka ieguvi. Dokumentācijas aizpildes laikā medniekam vajadzēs VMD iesniegt arī pielikumu "Medību slodze un vilku populācijas tendences", kas nepieciešams lielo plēsēju monitoringa datu vākšanai.

Ja nomedīta vilku mātīte, kas vecāka par gadu, tā jāsaglabā līdz paraugu nodošanai LVMI "Silava" speciālā vilku monitoringa nodrošināšanai. Informāciju par nomedīto vilku mātīti kopāar mednieka kontaktinformāciju VMD nosūta LVMI "Silava", kura pārstāvis pēc tam sazinās ar mednieku. Noņemot paraugus, "Silavas" pārstāvis par to izdara atzīmi aktā par vilka vai lūša nomedīšanu vai arī nosūta šo informāciju VMD. Ja būs nepieciešami paraugi no cita nomedītā vilka, "Silavas" pārstāvis par to sazināsies ar mednieku.

Vilkus drīkstēs medīt no 15. jūlija līdz noteiktā nomedīšanas apjoma sasniegšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. martam.

Jau ziņots, ka arī iepriekšējā 2019./2020. gada vilku medību sezonā bija atļauts nomedīt 280 vilkus.