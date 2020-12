Latvijā sākta vakcinācija pret Covid-19; varētu ierobežot ambulatoro palīdzību (plkst.9.00)

Pirmdien, 28. decembrī, Latvijā tiek sākta vakcinācija pret Covid-19. Kā pirmie tiek vakcinēti mediķi, kuriem ikdienā ir tieša saskare ar Covid-19 pacientiem. Pirmās vakcīnas no rīta saņēmuši Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcas mediķi.

Tikko @Stradina_slimn saņēmu COVID-19 vakcīnu 💉🎉🎉

Pandēmija no mums šogad ir daudz ko paņēmusi. Gluži neticami, ka vēl 2020.gadā varam sākt mērķētu prettriecienu! pic.twitter.com/3fJ2LXcBJd





Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) pirmdienas rītā intervijā LTV sacīja, ka slimnīcas atvestās vakcīnas jau ir saņēmušas un šodien sāksies vakcinācija. Nākamā vakcīnu piegāde gaidāma janvārī un tā varētu būt arī lielāka.

Ministre arī atzina, ka ņemot vērā pieaugošo spiedienu uz veselības sistēmu, Veselības ministrijā tiks lemts, vai Latvijā ierobežot ambulatoro palīdzības sniegšanu. "Tā ir augsta iespējamība," sacīja ministre.

Jauni lēmumi cīņai ar pandēmiju valdībā varētu sekot otrdien. Viņķele gan norādīja, ka no ierobežojumiem ir jēga, ja tos ievēro un kontrolē. Atlikuši vēl divi – pārvietošanās ierobežošana un komandantstunda, pārējie striktie ierobežojumi jau esot izsmelti. Ieviest kaut ko, kas skan nopietni, bet nespēt izkontrolēt, šajā situācijā dotu tikai pretēju efektu, atzina ministre.

Sestdien, 26. decembrī, rīta pusē Latvijā tika nogādātas pirmās vakcīnas pret Covid-19, liecina veselības ministres Ilzes Viņķeles (AP) ieraksts mikroblogošanas vietnē "Twitter". "Vakcīna ir klāt!!!" tviterī paziņojusi ministre, pievienojot četrus fotoattēlus, kuros redzams, kā no kravas automašīnas ēkā tiek nestas kartona kastes.

Kā informēja Veselības ministrijā (VM), sestdienas rītā piegādāta pirmā "BioNTech" un "Pfizer" ražoto vakcīnu daļa – Valsts asinsdonoru centrs (VADC) saņēmis 9750 vakcīnas devas. Līdz ar to 28. decembrī savas pirmās vakcīnas sāks saņemt slimnīcu ārstniecības personāls, kas strādā ar Covid-19 pacientiem, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbinieki.

Saskaņā ar Viņķeles iepriekš pausto, vakcīnas pagaidām ir vienīgais reālais solis pretī iespējai atgriezties dzīves ritmā, kāds bija pirms pandēmijas. Vakcīna "Comirnaty" klīniskajos pētījumos, kuros piedalījās 44 000 cilvēku, sevi pierādījusi kā drošu iespēju pasargāt no simptomātiskas saslimšanas ar vīrusu, tika uzsvērusi ministre.

Zāļu valsts aģentūras (ZVA) direktors Svens Henkuzens iepriekš informēja, ka sākotnēji plānots vakcinēt 4875 ārstniecības personas, lai no pirmajā fāzē saņemtajām 9750 vakcīnām katram tiktu nodrošinātas divas vakcīnas devas.

Pirmdien Latvijā sāks darboties 10 vakcinācijas kabineti, kuros kā pirmie vakcīnu saņems iepriekšminētie medicīnas darbinieki. Pēc tam secīgi vakcinēties varēs pārējie veselības aprūpes darbinieki, sociālās aprūpes centru darbinieki un klienti, cilvēki ar hroniskām slimībām un cilvēki no 60 gadu vecuma, kā arī operatīvo dienestu darbinieki, izglītības iestāžu darbinieki, cilvēki ieslodzījuma vietās un visi pārējie Latvijas iedzīvotāji. Plānots, ka visi pārējie Latvijas iedzīvotāji varēs vakcinēties, sākot ar 2021. gada otro ceturksni.

Eiropas Savienībā (ES) svētdien, 27. decembrī, oficiāli sākusies kampaņa cilvēku vakcinēšanai pret jauno koronavīrusu. Pirmie vakcīnas saņem veselības aprūpes darbinieki, gados veci cilvēku un vadošie politiķi.

Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena sestdien paziņoja, ka farmācijas uzņēmumu "BioNTech" un "Pfizer" izstrādātā Covid-19 vakcīna ir piegādāta visām 27 ES dalībvalstīm. Viņa sacīja, ka vakcinācijas programmas uzsākšana ES ir "aizkustinošs vienotības brīdis". Tiesa, vairākās Eiropas valstīs pirmie cilvēki tika vakcinēti jau sestdien, tostarp Vācijā un Ungārijā.

Latvijā plānots, ka slimnīcas, kurās tiks sākta personāla vakcinācija, ir Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca (RAKUS), Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Liepājas reģionālā slimnīcā, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Jelgavas pilsētas slimnīca, Jēkabpils reģionālā slimnīca, Rēzeknes slimnīca, Daugavpils reģionālā slimnīca un Vidzemes slimnīca.

Kā informēja AS "Repharm", sestdien, 26. decembrī, RAKUS nogādāta pirmā farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" vakcīnas pret Covid-19 vakcīnu daļa, kā arī nepieciešamie palīgmateriāli – šļirces un dezinfekcijas šķīdums – vakcinēšanai. Pārvešanas laikā stingri ievērots darbības protokols, hronometrējot un precīzi ievērojot komplektācijai un pārkraušanai atvēlēto laiku. Komplektējot vakcīnas konkrētam vakcinācijas kabinetam, tas jāpaveic trīs minūtēs – laikā, kādu vakcīna drīkst atrasties ārpus ledusskapja.

Iepirkumā par vakcīnu pret Covid-19 izvadāšanu uzvarēja AS "Recipe Plus". Līguma cena gan iepriekš atklāta netika. "Recipe plus" piegādās šo vakcīnu vakcinācijas kabinetiem, kur to no +2 līdz +8 grādiem var uzglabāt līdz piecām dienām, skaitot no brīža kopš vakcīnas izņemšanas no saldētavas. Vakcīnu sadale Latvijas ārstniecības iestādēm notiek ciešā iesaistīto valsts institūciju sadarbībā.

Jau ziņots, ka EK pirmdien, 21. decembrī, apstiprināja farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" izstrādātās Covid-19 vakcīnas izmantošanu ES. EK ir noslēgusi līgumus ar kopumā septiņiem potenciālo vakcīnu piegādātājiem, lai nodrošinātu visiem ES pilsoņiem iespēju galu galā vakcinēties pret jauno koronavīrusu.

Veselības ministrija iepriekš skaidroja, ka vakcīnas tiek uzglabātas sasaldētā veidā mīnus 75 grādos, tāpēc 28. decembra rītā zāļu lieltirgotavas piegādās šo vakcīnu desmit Latvijas slimnīcu vakcinācijas kabinetiem.

Covid-19 vakcīnas tiks apmaksātas no valsts budžeta.