Latvijā sākusies ceļubūves sezona; daudzviet sastrēgumi

Uz valsts autoceļiem turpinās būvdarbi un autobraucējiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem un ilgāku laiku ceļā, portālu "Delfi" informēja "Latvijas Valsts ceļi" Komunikācijas daļa un Satiksmes informācijas centrs.

Lai šķērsotu būvdarbu posmus uz autoceļa Smiltene-Gulbene (P27) no Taurēm līdz Gulbenei, un uz autoceļa Butnāri–Saldus–Ezere (P105) no Kursīšiem līdz Lietuvas robežai būs nepieciešama stunda. Ar 40 minūtēm jārēķinās, braucot no Madonas līdz Dzelzavai pa autoceļu Pļaviņas–Madona–Gulbene (P37).

Lai izvairītos no sastrēgumiem un ilgas gaidīšanas pie luksoforiem, uzņēmums aicina apbraukt Ventspils šosejas remontdarbu posmu no Kūdras līdz pagriezienam uz Smārdi – pa Liepājas šoseju un autoceļu Jelgava (Tušķi)–Tukums (P98), kā arī Ērgļu ceļa remontdarbu posmu Rīgas apvedceļa (A4) līdz pagriezienam uz Tīnūžiem – pa autoceļu Inčukalns-Ropaži-Ikšķile (P10) un Ulbroka-Ogre (P5).

Uz Jelgavas šosejas no Rīgas līdz Jaunolainei satiksme organizēta pa vienu brauktuvi, tur rīta un vakara stundās iespējama palēnināta satiksme un posma izbraukšana var prasīt 20-45 minūtes.

Līdz 22. maijam satiksmei būs slēgts tilts pār Kuju reģionālā autoceļa Jaunkalsnava–Lubāna (P82) (23,40. km), slēgtā posma apbraukšana iespējama ir pa vietējo autoceļu Ļaudona-Mūrnieki (V902) un Brīvības ielu Ļaudonā.

Šķērsojot būvdarbu posmus, nepieciešams strikti ievērot posmā noteiktos ierobežojumus, lai neapdraudētu savu, citu satiksmes dalībnieku un būvnieku drošību un dzīvību.

Plānojot braucienus, ieskatīties remontdarbu kartē "Latvijas Valsts ceļi" mājaslapā www.lvceli.lv, kur atzīmēti visi aktuālie satiksmes ierobežojumi uz valsts autoceļiem.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem:

Jelgavas šosejas (A8) posmā no Rīgas līdz Jaunolainei satiksme abos virzienos organizēta pa vienu brauktuvi, katrā virzienā viena braukšanas josla; ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h, posma šķērsošanai nepieciešamas 20-45 minūtes.

Ventspils šosejas (A10) posmā no Kūdras līdz Smārdes pagriezienam piecos posmos satiksmi regulē luksofori vai satiksmes regulētāji. Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, platuma ierobežojums – 3,25 m, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 50 minūtes; lai apbrauktu remontdarbu posmu, aicinām izmantot alternatīvo maršrutu pa Liepājas šoseju un autoceļu Jelgava (Tušķi)–Tukums (P98);

autoceļa Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) (A12) posma no Nirzas līdz Zilupei diviem reversās kustības posmiem, kur satiksmi regulē ar luksoforiem vai priekšrocības ceļazīmēm. Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, paredzamais posma šķērsošanas laiks 15 minūtes;

autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmā no Lubāniem līdz Caunēm ieviests viens reversās kustības posms, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h un paredzamais posma šķērsošanas laiks – 10 minūtes; savukārt posmā no krustojuma ar autoceļu Ostrova-Vīgantu stacija (V684) līdz Višķu stacijai ir divi ar luksoforu regulēti posmi, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 20 minūtes.



Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem: