Latvijā sākusies komandantstunda

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Latvijā no pulksten 22 tiek noteikta komandantstunda, kas nosaka, ka iedzīvotāji bez svarīga iemesla nedrīkst pamest savu dzīvesvietu līdz pulksten 5 rītā.

Valdība ceturtdien, 7. janvārī, lēma veikt grozījumus Ministru kabineta rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, vēl līdz 25. janvārim pagarinot šobrīd spēkā esošos drošības pasākumus.

Vienlaikus veiktas izmaiņas atsevišķos aspektos, piemēram, līdz 22. janvārim pagarināts ziemas brīvlaiks 1. - 4. klašu skolēniem. Tāpat noteikts, ka komandantstunda no pulksten 22 līdz pulksten 5 jāievēro naktīs no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu.

Šajā laikā cilvēki ārpus mājas var būt tikai neatliekamas nepieciešamības dēļ, piemēram, lai dotos uz darbu vai ārstniecības iestādi. Dodoties ārā, obligāti ir jāaizpilda pašapliecinājums, norādot savus personas datus un pārvietošanās iemeslu. Līdzi jābūt pasei vai ID kartei. Šāds nosacījums būs spēkā līdz 25. janvārim.

Atbalsta sniegšanā Valsts policijai tiks vienlaikus iesaistīti vismaz 200 zemessargi un karavīri, kuri policijas vadībā veiks kopēju patrulēšanu noteiktajās ierobežojumu stundās.

Par aktuālajiem drošības pasākumiem un ierobežojumiem vairāk lasāms šeit.

Jau ziņots, ka Latvijā turpina pieaugt inficēšanās ar Covid-19, stacionēto pacientu skaitam pārsniedzot 1100, kā rezultātā arvien plašāk jāierobežo citu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana.