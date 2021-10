Latvija saņem ES partneru sūtīto palīdzību cīņai pret Covid-19

Šajā nedēļas nogalē Latvija saņem Eiropas Savienības (ES) partneru sūtīto palīdzību cīņai pret Covid-19 pandēmiju.

Stradiņa slimnīca jau vakar ziņoja, ka ar Eiropas Savienības atbalstu Covid-19 pacientu ārstēšanai no Somijas piegādātas sešas intensīvās terapijas mākslīgās plaušu ventilēšanas iekārtas.

Savukārt šodien Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vēsta, ka Latvija caur ES atbalsta mehānismu saņēmusi starptautisko palīdzību - medicīnisko aprīkojumu.

Latvia has received international assistance and much needed medical equipment through the EU Civil Protection Mechanism for response to the COVID-19 outbreak. We are grateful for the support, solidarity and work done by @eu_echo and our colleagues around the Europe. 🇪🇺🇫🇮🇭🇺🇸🇪🇱🇺 pic.twitter.com/8MkVp7Ee3d