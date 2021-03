Latvija saņēmusi 43 200 'AstraZeneca' vakcīnu pret Covid-19 devas

Trešdien Latvija saņēmusi "AstraZeneca" ("Vaxzevria") vakcīnu piegādi – 43 200 devas. Pēc piegādes veiktas visas nepieciešamās kontroles, un vakcīnas tiks nogādātas tālāk uz vakcinācijas vietām, lai tuvākajās dienās turpinātu vakcināciju, portāls "Delfi" uzzināja Veselības ministrijā (VM).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Saņemtās vakcīnas tiks izmantotas visu šobrīd atvērto prioritāro grupu vakcinācijai.

Šobrīd Covid-19 vakcīnu noliktavas un loģistikas pakalpojumus "AstraZeneca" un "Moderna" vakcīnām veic divas vakcīnu loģistikas kompānijas - AS "Recipe Plus" un SIA "Magnum Medical". "Pfizer" vakcīnu loģistiku no to uzglabāšanas vietas Valsts Asinsdonoru centrā līdz saņēmējiem Latvijā nodrošina AS "Recipe Plus".

Informācija par vakcīnu izstrādi un apstiprināšanu pieejama Zāļu valsts aģentūras mājaslapas sadaļā "Covid-19 ziņas".

Savukārt plašāka informācija par vakcināciju ir pieejama Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapas sadaļā "Vakcīnas pret Covid-19".