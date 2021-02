Latvija saņēmusi 8400 'Moderna' Covid-19 vakcīnu devas

Latvija saņēmusi 8400 ražotāja "Moderna" vakcīnas pret Covid-19 devas, informēja Nacionālajā veselības dienestā (NVD).

Vadoties pēc Vakcinācijas projekta biroja vadītājas Evas Juhņēvičas otrdienas valdības sēdē sniegtās informācijas, līdz šim Latvija saņēmusi kopumā 71 025 vakcīnu devas no kopumā trīs ražotājiem. No ražotāja "AstraZeneca" saņemtas trīs atsevišķas piegādes – 7. februārī saņemtas 7200 devas, 11. februārī – 9600 devas un 19. februārī – 16 800 devas. Kopumā no šī ražotāja līdz šim saņemtas 33 600 vakcīnas devas.

Arī no ražotāja "Pfizer-BioNTech" saņemtas trīs piegādes – 26.decembrī saņemtas 9750 devas, 4. janvārī – 13 650 devas un 11. janvārī 6825 devas. Līdz šim kopumā šajās trīs piegādēs saņemtas 30 225 devas.

Savukārt no ražotāja "Moderna" līdz šim saņemtas četras piegādes – 12. janvārī saņemtas 1200 devas, 31. janvārī – 2400 devas, 12. februārī – 3600 devas, bet šodien saņemtas vēl 8400 devas. Tādējādi kopumā no šī ražotāja Latvija saņēmusi 15 600 vakcīnas devas.

Patlaban no 71 025 devām izlietotas ir 47 567, bet vakcinācijā patlaban ir 23 389 devas. Vienlaikus 3395 vakcīnu devas ir atstātas rezervei otrās devas nodrošināšanai, jo vienas personas vakcinācijai ir nepieciešamas divas vakcīnas devas.

Nākamā vakcīnu piegāde Latviju varētu sasniegt 28. februārī, kad paredzēts saņemt 24 780 ražotāja "AstraZeneca" vakcīnas devas. Pēc šīs piegādes 1. martā varētu sekot 1170 ražotāja "Pfizer-BioNTech" vakcīnu devu piegāde, bet 3. martā – 15 332 ražotāja "AstraZeneca" vakcīnu devas. Kopumā martā ar divu līdz piecu dienu intervāliem paredzēts saņemt vairākas abu minēto ražotāju vakcīnu piegādes. Visās – kopumā piecās – "Pfizer-BioNTech" piegādēs katrā plānots saņemt 1170 vakcīnu devas. Savukārt "AstraZeneca" piegādes būšot lielākas – 5616 devu līdz 40 912 devu apmērā.

Jau ziņots, ka pašlaik notiek trīs prioritāro grupu vakcinēšana. Līdz marta beigām saskaņā ar vakcīnu piegādēm plānots sapotēt apmēram 57 000 senioru, turklāt patlaban sākts darbs pie tā, lai varētu sākt vakcinēt cilvēkus ar hroniskām slimībām.