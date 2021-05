Latvija saņēmusi šīs nedēļas 'Moderna' vakcīnu piegādi – 19 200 devas

Trešdien, 5. maijā, Latvija saņēmusi ražotāja "Moderna" vakcīnas piegādes daļu – 19 200 devas. Visas saņemtās vakcīnu devas tiks novirzītas vakcinācijas pret Covid-19 veikšanai – gan pirmajām, gan otrajām vakcīnu devām, portālu "Delfi" informēja Veselības ministrijā.

Šo vakcīnu piegāde vakcinācijas veicējiem – ārstniecības iestādēm un ģimenes ārstiem – tiks nodrošināta, sākot no šīs piektdienas.

Jau vēstīts, ka no 3. maija vakcinēties pret Covid-19 var jebkurš Latvijas iedzīvotājs, neatkarīgi no piederības pie kādas no prioritārajām grupām.

Savukārt pēc maija brīvdienām darbu ikdienas režīmā turpina lielie masu vakcinācijas centri Rīgā un reģionos.

Jau ziņots, ka otrdien, 4. maijā, pret Covid-19 vakcinēti aptuveni 9000 iedzīvotāju, kas ir gandrīz puse no maija sākuma brīvdienās plānotā apjoma.