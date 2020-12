Latvijā saslimšana ar Covid-19 apstiprināta 660 cilvēkiem, pieci miruši

Pēdējā diennaktī veikti 8936 Covid-19 testi, reģistrēti 660 jauni saslimšanas gadījumi, bet pieci inficētie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viens vecumā no 70-75 gadiem, divi vecumā no 80-85 gadiem, divi vecumā no 90-95 gadiem

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem: 7,4%.

Latvijā ar Covid-19 kopumā saslimuši 25 046 cilvēki.

📈 Pēdējo 24h laikā:

▫️veikti 8936 Covid-19 izmeklējumi;

▫️reģistrēti 660 jauni inficēšanās gadījumi;

▫️miruši 5 cilvēki (viens vecumā no 70-75 gadiem, divi vecumā no 80-85 gadiem, divi vecumā no 90-95 gadiem). — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) December 12, 2020

Jau vēstīts, ka, ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pieaugošo veselības nozares pārslodzes risku, valdība pagarinājusi ārkārtējo situāciju līdz 11. janvārim.

Tās laikā noteikti stingri pulcēšanās un citi ierobežojumi, lai stabilizētu situāciju un novērstu strauju Covid-19 izplatību.

Līdz 11. janvārim nedrīkst notikt publiski pasākumi klātienē. Ārkārtējās situācijas laikā nedrīkst sniegt pakalpojumus, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu. Stingras prasības ārkārtējās situācijas laikā ir arī sabiedriskās ēdināšanas vietām, kā arī tirdzniecības centriem.

Eiropas Savienība (ES) šogad varētu apstiprināt pirmās vakcīnas pret jauno koronavīrusu. Plānots, ka jau nākamā gada pirmajā ceturksnī vakcīnas būs pieejamas ES dalībvalstīs, tostarp Latvijā.

Šobrīd plānots, ka kopumā valsts apmaksāta vakcīna varētu tikt nodrošināta vairāk nekā 800 000 cilvēku. Ja vakcīnu ražotāji apstiprinās Latvijas pasūtījumu, šis skaits varētu būt lielāks.

Covid-19 vakcīnas tiks apmaksātas no valsts budžeta. Veselības ministrijas stratēģija paredz, ka brīdī, kad tās būs pieejamas, Latvijā vakcinācija notiks pakāpeniski. Vispirms vakcinēs medicīnas darbiniekus, savukārt pēc tam sociālās aprūpes centru klientus un darbiniekus, tiem sekos citi cilvēki, kuri ir riska grupās.