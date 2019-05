Latvija sestdien izvēlēsies savu astotnieku Eiropā

Jau šajā sestdienā, 25. maijā, vēlētāji Latvijā pulcēsies vēlēšanu iecirkņos, lai izraudzītos astoņus Eiropas Parlamenta (EP) deputātus, kuri nākamos piecus gadus pārstāvēs Latvijas intereses Eiropas Savienībā (ES). Kā ierasts, vēlētāji varēs nobalsot arī pāris dienas iepriekš.

Lai tiktu ievēlētas EP, Latvijas politiskajām partijām jāiegūst vismaz 5% vēlētāju balsu, atgādina Centrālā vēlēšanu komisija.

Kurš un kur var balsot



Tiesības piedalīties EP vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem un citu ES dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas mūsu valstī, ir reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un Latvijas vēlētāju reģistrā. Lai piedalītos vēlēšanās, vēlētājam vēlēšanu dienā jābūt vismaz 18 gadus vecam.

Vēlētāju uzskaitei EP vēlēšanās lieto iepriekš izveidotus vēlētāju sarakstus. Katrs vēlētājs ir reģistrēts noteiktā iecirknī, kurā jābalso vēlēšanu dienā.

Balsot savā vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā varēs no pulksten 7 līdz 20. Vēlēt varēs arī iepriekš, kad iecirkņi strādās dažas stundas dienā: 22. maijā no 17 līdz 20, 23. maijā no 9 līdz 12, 24. maijā no 10 līdz 16. Iepriekšējās balsošanas dienās – 22., 23., 24. maijā – iespējams balsot savā vai citā vēlēšanu iecirknī Latvijā, savukārt vēlēšanu dienā – 25. maijā – tikai iecirknī, kur vēlētājs reģistrēts.

Vēlēšanu iecirkņu sarakstu var atrast šeit.

Kur pārliecināties par savu vēlēšanu iecirkni



Savu vēlēšanu iecirkni vari noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pa pastu izsūtītajos paziņojumos. Ja paziņojums netika saņemts, tad to var izdarīt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā "Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana" vai pa tālruni 67049999.



Kādi dokumenti ir nepieciešami



Lai piedalītos EP vēlēšanās, ir nepieciešama derīga pase vai personas apliecība (eID).



Kad būs zināmi vēlēšanu rezultāti



Provizoriskie vēlēšanu rezultāti būs zināmi pusnaktī no 26. maija uz 27. maiju, kad noslēgsies vēlēšanas tajās dalībvalstīs, kurās tradicionāli vēlēšanu diena ir svētdiena.



Kur izpētīt kandidātus



25. maija EP vēlēšanām Latvijā pieteikti 16 partiju un partiju apvienību deputātu kandidātu saraksti.

16 kandidātu sarakstos kopā pieteikti 246 deputātu kandidāti. 13 kandidātu sarakstos iekļauts lielākais iespējamais deputātu kandidātu skaits – 16 kandidāti, divos kandidātu sarakstos ir 15 kandidāti, bet vienā sarakstā – 8 deputātu kandidāti. Salīdzinājumam: 2014. gada EP vēlēšanām tika pieteikti 14 deputātu kandidātu saraksti un 170 deputātu kandidāti.

Ar visiem EP vēlēšanām iesniegtajiem deputātu kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām, ziņām par kandidātiem un statistiku iespējams iepazīties CVK EP vēlēšanu vietnē "https://epv2019.cvk.lv". No pirmdienas, 20. maija, ar kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām un ziņām par kandidātiem vēlētāji varēs iepazīties arī vēlēšanu iecirkņos.

Kā sekot līdzi pirmsvēlēšanu debatēm portālā "Delfi"



Jāatgādina, ka portālā "Delfi" no 13. maija vērojams pirmsvēlēšanu debašu un interviju cikls "Par ko balsot Eiropā?", ko vada žurnālists Jānis Domburs. Cikls, kas ilgs no 13. līdz 24. maijam, sākās un noslēgsies ar debatēm, uz kurām tiks aicināti to populārāko politisko spēku pārstāvji, kuriem atbilstoši sabiedriskās domas aptauju rezultātiem ir lielākās izredzes iekļūt EP.

13. maija debates var noskatīties šeit, visus citus ar EP vēlēšanām saistītos raidījumus var atrast šeit.

Par EP



EP ir vienīgā tieši ievēlētā ES institūcija, ko kopš 1979. gada ievēlē tiešās vēlēšanās. Tā ir viena no lielākajām demokrātiskajām asamblejām pasaulē.

2019. gada EP vēlēšanās no Latvijas tiks ievēlēti astoņi deputāti, kopumā visā ES – 705 deputāti.

Atšķirībā no Saeimas un pašvaldību vēlēšanām, EP vēlēšanās visa Latvija ir viens vēlēšanu apgabals, Latvijas partijas EP vēlēšanās katra piedāvā vienu kandidātu sarakstu. Deputāti tiek ievēlēti uz pieciem gadiem.