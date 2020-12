Latvijā Stradiņa slimnīcā sāk vakcināciju pret Covid-19. Video tiešraide

Pirmdien, 28. decembrī, Latvijā tiek sākta vakcinācija pret Covid-19. Portāls "Delfi" piedāvā tiešraidi no vakcinācijas Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā.

Jau vēstīts, ka Latvijā kā pirmie tiek vakcinēti mediķi, kuriem ikdienā ir tieša saskare ar Covid-19 pacientiem.

Pirmās vakcīnas pirmdien no rīta saņēmuši Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcas, kā arī Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) mediķi.

Kopumā pirmdien Latvijā sākuši darboties 10 vakcinācijas kabineti.

Sestdien, 26. decembrī, RAKUS nogādāta pirmā farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" vakcīnas pret Covid-19 vakcīnu daļa, kā arī nepieciešamie palīgmateriāli – šļirces un dezinfekcijas šķīdums – vakcinēšanai. Pārvešanas laikā stingri ievērots darbības protokols, hronometrējot un precīzi ievērojot komplektācijai un pārkraušanai atvēlēto laiku. Komplektējot vakcīnas konkrētam vakcinācijas kabinetam, tas jāpaveic trīs minūtēs – laikā, kādu vakcīna drīkst atrasties ārpus ledusskapja.

Iepirkumā par vakcīnu pret Covid-19 izvadāšanu uzvarēja AS "Recipe Plus". Līguma cena gan iepriekš atklāta netika. "Recipe plus" piegādās šo vakcīnu vakcinācijas kabinetiem, kur to no +2 līdz +8 grādiem var uzglabāt līdz piecām dienām, skaitot no brīža kopš vakcīnas izņemšanas no saldētavas. Vakcīnu sadale Latvijas ārstniecības iestādēm notiek ciešā iesaistīto valsts institūciju sadarbībā.

Jau ziņots, ka EK pirmdien, 21. decembrī, apstiprināja farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" izstrādātās Covid-19 vakcīnas izmantošanu ES. EK ir noslēgusi līgumus ar kopumā septiņiem potenciālo vakcīnu piegādātājiem, lai nodrošinātu visiem ES pilsoņiem iespēju galu galā vakcinēties pret jauno koronavīrusu.

Veselības ministrija iepriekš skaidroja, ka vakcīnas tiek uzglabātas sasaldētā veidā mīnus 75 grādos, tāpēc 28. decembra rītā zāļu lieltirgotavas piegādās šo vakcīnu desmit Latvijas slimnīcu vakcinācijas kabinetiem.

Covid-19 vakcīnas tiks apmaksātas no valsts budžeta.