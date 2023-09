Latvijā svin Zinību dienu – sākas jaunais mācību gads

Piektdien, 1. septembrī, visā Latvijā svin Zinību dienu un sākas jaunais mācību gads. Portāla "Delfi" aptaujātie pirmklasnieku vecāki gan šo dienu sagaida ar dalītām jūtām.

Mamma par sīkumiem neuztraucas



Piektdien, 1. septembrī, skolas gaitas kopā ar vēl 19 citiem pirmklasniekiem pirmo reizi uzsāk Alekss. Viņš dosies uz Jaunjelgavas vidusskolu, kur pamatskolā mācījies arī viņa vecākais brālis. Vecāki Aleksam izvēlējušies tuvāko skolu – vien pārsimts metrus no mājām.

Jaunjelgava ir mazpilsēta Sēlijā ar nepilniem 2000 iedzīvotāju, un te nav lielveikalu ar plašu apģērbu un kancelejas preču piedāvājumu, tomēr Alekša mamma Jeļena stāsta, ka patlaban sagādāt mācībām skolā nepieciešamās lietas – kancelejas preces un apģērbu – ir bijis gaužām vienkārši un ērti, jo iepirkties var internetā. Tiesa gan, apavus dēlam bez mērīšanas nopirkt nav iespējams, tāpēc tos viņa iegādājas novada centrā – 15 kilometrus attālajā Aizkrauklē.

Šogad mācības sāks aptuveni 220 051 skolēni, no tiem 21 584 – pirmklasnieki. Mācības būs 563 pašvaldību izglītības iestādēs un 72 privātskolās, prognozē IZM. Vispārējā izglītībā mācību procesu pašvaldību un privātajās izglītības iestādēs skolēniem nodrošinās 25 968 pedagogi.

"Es pat uzvalka bikses bērnudārza izlaidumam nopirku internetā. Tās pašas bikses Alekss vilks arī pirmajā septembrī," teic Jeļena. Skolas soma iegādāta tiešsaistē. Izskatās uz mata tāpat kā internetā, saka Jeļena.

Vaicāta, vai viņa nav satraukta par dēla skolas gaitu sākumu, Jeļena atbild noliedzoši. "Es neiespringstu par sīkumiem. Mani neuztrauc, kādā krāsā ir burtnīcas vai penālis. Galvenais, lai visi ir veseli un laimīgi. Ja kaut kā pietrūks, nopirksim," viņa saka.

Arī par mācību kvalitāti skolā Jeļenai pagaidām neesot pamata uztraukties. Skolotāja radījusi labu iespaidu. Par problēmām vielas apguvē varēšot spriest, kad sāksies mācību process.

"Nesakiet tiesībsargam"

Kā portālam "Delfi" stāstīja kādas Rīgas centra skolas pirmklasnieces tēvs Jānis, protams, 1. septembris ģimenē tiek gaidīts ar patīkamu satraukumu, bet vienlaikus ar sava veida nolemtības apziņu, ka iesākas posms, kurš no vecākiem prasīs vēl daudz lielāku iesaisti, rūpes un protams resursus.

Skolas piestādītais saraksts ar nepieciešamajām lietām lielas galvas sāpes gan nav raisījis, jo burtnīcas, krāsas, zīmuļi, plastilīns vai pat dzijas kamoliņš nav nekāda deficīta prece. Sāpīgāks jautājums esot pirmklasnieka apģērbšana, kā arī skolas somas iegāde, kuras cenas šai brīdī esot "vienā līmenī ar 60 kilogramiem kartupeļu".

"Varu akcentēt gan divas epizodes no pirmklasnieku vecāku pirmās sapulces, kas man lika pasmaidīt. Viens no apspriežamajiem jautājumiem iesākās ar frāzi, "nesakiet tikai to tiesībsargam" un noslēdzās ar kopīgu vienošanos par vecāku fonda naudiņas atbildīgo mammu. Atcerējos, kā pašvaldības dārziņā bija pašiem jāpērk daudz lietu, par kurām Tiesībsarga birojs kaismīgi deklamē kā par valsts funkciju. Un otra – skolas medmāsas teiktais, ka šobrīd vecie noteikumi ir beiguši pastāvēt, bet jaunus valdība tā arī nav pieņēmusi, tamdēļ nav zināms precīzi, kā skolās pārbaudīs kašķi un utis. Pēc kāda normatīvā regulējuma, tā teikt. Tas esot pie tā, ka skolā bērniem vairs nedrīkstot pārbaudīt arī redzi vai tos nosvērt," stāsta vīrietis.

"Šāds noteikumu, normatīvu, atbildības bardaks laikam jau mūsu valstī piedien. Atliek tik gaidīt jauno valdību," viņš nosaka un visiem skolēnu vecākiem un skolotājiem novēl izturību. "Turaties!" rezumē vīrietis.

Prezidents un Rīgas vadība viesosies skolās



Sagaidot jaunā mācību gada sākumu, 1. septembrī bērni un jaunieši aicināti svinēt Zinību dienu pasākumos Rīgas centrā un apkaimēs, kā arī piedalīties interešu izglītībai veltītās Atvērto durvju dienās, kas turpināsies līdz pat 22. septembrim.

Atzīmējot Zinību dienu, galvaspilsētā būs arī bezmaksas sabiedriskais transports, vēsta Rīgas pašvaldība.

Zinību dienas svinīgajā pasākumā Rīgas Lietuviešu vidusskolā piedalīsies arī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš paredzējis apmeklēt arī svinīgo pasākumu Rīgas Valsts klasiskajā ģimnāzijā un pēcāk arī Jūrmalas Pumpuru vidusskolā, liecina prezidenta darba kārtība.

Rīgas domes priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis (JV) dosies uz Rīgas Hanzas vidusskolā, kuru pats savulaik ir absolvējis, viņa vietnieks Edvards Ratnieks (NA) apmeklēs Natālijas Draudziņas ģimnāziju, bet Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētaja Laima Geikina pirmajā mācību dienā viesosies Rīgas 41. vidusskolā un Oskara Kalpaka Rīgas tautas daiļamatu pamatskolā.

IZM prognozē, ka profesionālajā izglītībā 2023/2024. mācību gadā izglītojamo skaits saglabāsies iepriekšējā līmenī, aptuveni 28 000, un jauno mācību gadu pirmajā kursā 54 profesionālās izglītības iestādēs uzsāks ap 10 000 audzēkņu, liecina IZM provizoriskie dati.

Foto ieskatu 2022. gada 1. septembra sajūtās, kad svinīgos pasākumus apmeklēja Rinkēviča priekšgājējs Egils Levits un Ķirša priekštecis mēra amatā Mārtiņš Staķis, iespējams gūt šeit:

Zinību dienā – koncerti un pasākumi

1. septembrī Vērmanes dārzā no pulksten 17 līdz 19 norisināsies repa minifestivāls, kurā uzstāsies grupa "sivmoneyy", Grēta un repa apvienība "Siera plate," informē Rīgas domē.

Savukārt Nordeķu parkā no pulksten 14 līdz 21 plānoti dažādu mūzikas žanru izpildītāju koncerti: pulksten 17 paredzēts Rīgas 34. vidusskolas vokālās studijas koncerts, pulksten 18 skaņu mākslinieka Maksima Šenteļeva performance, pulksten 19 uzstāsies Rīgas Doma kora skolas džeza programmas audzēkņi, savukārt pulksten 20 pasākumu noslēgs hiphop mākslinieks Fiņķis. Visu pasākuma laiku darbosies arī mākslas un kustību darbnīcas bērniem.

Savukārt Rātslaukumā pasākumā "Ar jaunu sparu zinību dzīlēs" Zinību dienas svētkos no pulksten 17 līdz. 22 uzstāsies vokālie ansambļi "Kolibri", "Dzeguzīte", Rīgas doma kora skolas džeza grupa "Viens likums", izskanēs Latviešu animācijas un kinofilmu mūzikas koncertprogramma bērniem, kurā visu iemīļotās dziesmas izpildīs solisti Kristīne Pāže un Didzis Bardo. Pasākumu noslēgs grupas "Pirmais kurss" un "Citi zēni".

1. septembrī paredzēta kultūras programma arī kultūrtelpā "Strops" Pļavnieku Zaļajā birzī, kurā būs iespējams noskatīties gan Rīgas Tehniskās universitātes bērnu un jauniešu zinātkāres centra "Futurimo Rīga" zinātnisko šovu ar laboratoriskiem elementiem, gan pēc tā – Zīmējumu teātra izrādi "Trīs labas lietas".

Jāizvairās no sastrēgumiem

Kā iepriekš aicināja Rīgas dome, atsākoties skolas laikam, transportlīdzekļu vadītāji ir aicināti uzmanīties, kā arī ar izpratni izturēties pret bērniem, kuri pēc vasaras brīvlaika atgriezušies pilsētā.

Pirms skolas gaitu uzsākšanas vai atsākšanas dome aicina bērnu vecākus ar savām atvasēm pārrunāt ceļu satiksmes drošības noteikumus un atgādināt par drošu uzvedību ielās.

Tāpat dome iesaka veidus, kā izvairīties no sastrēgumiem – izmantot sabiedrisko transportu, apbraukt būvdarbus un pilsētas centru, kā arī izvēlēties doties uz skolu ārpus "pīķa stundām".

Pašvaldība arī aicina iedzīvotājus pārvietoties ar velosipēdiem un citiem mikromobilitātes rīkiem.

Policija strādās pēc īpaša plāna



Rīgas pašvaldības policijā portāls "Delfi" uzzināja, ka arī šoruden policija mācību gada sākumā strādās pēc īpaši izstrādāta plāna, lai rūpētos par skolēnu drošību un novērstu ar mācību gada sākumu saistītos pārkāpumus. Saskaņā ar policijas izstrādāto plānu, paredzēts pievērst pastiprinātu uzmanību izglītības iestādēm un populārākajām jauniešu pulcēšanās vietām.

Tāpat plānots īstenot pārbaudes gan veikalos, gan izklaides vietās, lai pārliecinātos, ka komersanti ievēro likumu – nepārdod alkoholu, tabaku, enerģijas dzērienus un dažādas smēķēšanas ierīces nepilngadīgajiem. Vienlaikus tiks atjaunotas regulāras patruļas pie skolām, stadioniem un interešu izglītības vietām, kas turpināsies visa mācību gada garumā.

Pie atsevišķām izglītības iestādēm joprojām tiks nodrošināta pastāvīga policijas klātbūtne, bet citviet tiks nodrošinātas regulāras teritoriju apsekošanas vairākas reizes dienā.

Rīgas pašvaldības policija aicina autovadītājus būt vērīgiem, jo izglītības iestāžu apkārtnē ievērojami palielināsies audzēkņu skaits, tādēļ autovadītājiem šajās vietās ne tikai jāsamazina braukšanas ātrums, bet arī jābūt īpaši vērīgiem.

Tāpat paredzams, ka līdz ar mācību gada sākšanos pilsētā palielināsies satiksmes intensitāte, tādēļ policija aicina autovadītājus rēķināties ar izmaiņām satiksmē un īpaši no rītiem un pēcpusdienās savus braucienus izplānot laikus.

Savukārt vecākus policija aicina pārrunāt drošības jautājumus ar savām atvasēm – gan par drošību ceļu satiksmē, gan apreibinošo vielu kaitīgo ietekmi, gan arī par citiem noteikumiem, kas jāievēro bērniem un jauniešiem, kā arī vienkārši par savstarpēju cieņu vienaudžu vidū.