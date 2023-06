Latvijā turpinās ceļu būves darbi; Kurzemē slēgs atsevišķus posmus

Šajā nedēļas nogalē 66 autoceļu posmos turpināsies būvdarbi, savukārt Liepājas rallija laikā Kurzemē slēgs atsevišķus ceļus, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).

Kopumā valsts autoceļu tīklā būvdarbi notiek 66 posmos. Lielākie satiksmes ierobežojumi ir no Madonas līdz Dzelzavai (P37), kur darbojas seši luksofori un uz Vidzemes šosejas no Melturiem līdz (P20) līdz Rīdzenei, kur ir pieci luksoforu posmi. Ceļā papildus jāierēķina vairāk nekā stunda.

Rallija laikā Kurzemē slēgs ceļu posmus

Tāpat nedēļas nogalē Kurzemē norisināsies "Tet Rally Liepāja" un būs slēgti vairāki valsts autoceļu posmi Tukuma, Talsu, Kuldīgas un Dienvidkurzemes novados.

Piektdien, 16. jūnijā, no pulksten 12 līdz 20 būs slēgti autoceļa Aizpute–Ilmāja (V1197) posmi, kā arī autoceļa Cīrava–Vecpils–Stroķi (V1195) posmi.

Sestdien, 17. jūnijā sacensības startēs Tukuma novadā, turpināsies Talsu un Kuldīgas novadā, dažādos laika posmos būs slēgti vairāki ceļu posmi - Tukums–Ķesterciems–Mērsrags–Kolka (P131) posms no Lapmežciema līdz Ragaciemam; Milzkalne–Cērkste–Apšuciems (V1448) posms starp Apšuciemu; Milzkalni un Birzule–Rideļi (V1489) pirmais kilometrs; Talsu apvedceļa (P129) posms no krustojuma ar F. Blumbaha ielu. (0,5.–2. km); Vecais Suitu ceļš (V1279); Ēdole–Krauļi (V1282); Kuldīga–Basi (V1290).

Svētdien, 18. jūnijā, Dienvidkurzemes novadā būs slēgti vairāki ceļu posmi - Purmsāti–Gramzda (V1215); Priekule–Purmsāti–Kalēti (V1211); Bunka–Paplaka–Mazkalēti (V1208); Priekule–Paplaka–Virga (V1210); Krogzemji–Purmsārti (V1216); Ječi–Bārta–Sedviņi (V1219).

Lielākie ierobežojumi

Lielākie ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šosejas (A1) uz tilta pār Baltezera kanālu sašaurināta brauktuve, satiksme pa vienu joslu katrā virzienā; uz Vidzemes šosejas (A2) no Sēnītes līdz Siguldai satiksme pa labās puses brauktuvi, ātruma ierobežojums 70 un lokāli 50 km/h. Satiksme pa vienu joslu katrā virzienā. Paredzamais remontdarbu posma šķērsošanas laiks 20 minūtes; uz Vidzemes šosejas (A2) no pagrieziena uz Cēsīm (P20) līdz Rīdzenei no 13. jūnija pieci reversās kustības posmi, ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 40 minūtes; uz Daugavpils šosejas (A6) Lielvārdē trijos posmos luksofori, ātruma ierobežojums 50 km/h, posma šķērsošanai jāplāno 30 minūtes; uz Daugavpils šosejas (A6) Pļaviņu apvedceļa posmā divi luksoforu posmi, ātruma ierobežojumi 70 un 50 km/h, remontposma šķērsošanas laiks 25 minūtes; uz Ventspils šosejas (A10) posmā no Tukuma līdz krustojumam ar autoceļu Tukums–Lazdas (V1442) Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h un viens luksoforu posms. Paredzamais šķērsošanas laiks aptuveni 22 min; uz autoceļa Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) (A12) no Jēkabpils līdz Mežārei ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 23 minūtes; uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) no Grebņevas līdz Kārsavai ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h, pieci luksoforu posmi. Paredzamais remontdarbu posma šķērsošanas laiks 50 minūtes.