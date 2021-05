Latvijā turpinās lēns saslimstības ar Covid-19 pieaugums, ziņo SPKC

Latvija saslimstības ar Covid-19 ziņā pakāpusies uz 6. vietu starp visām Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīm, tikmēr vidējais ES un EEZ rādītājs turpina samazināties, sasniedzot 276,9, kas nedēļu iepriekš bija 340,2, portālu "Delfi" informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Covid-19 saslimstības 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju Latvijā šobrīd ir 453,3 gadījumi, bet pirms nedēļas tas bija 441,2.

Kaimiņvalsts Igaunija ierindojas 10. vietā ar 14 dienu kumulatīvo rādītāju uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju 373,1 (nedēļu iepriekš – 388,3), savukārt Lietuvā novērojama situācijas pasliktināšanās, sasniedzot 2. vietu starp ES un EEZ valstīm, ar rādītāja pieaugumu līdz 599,5 (pirms nedēļas – 576,4), norādīja SPKC.

SPKC, sadarbībā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru un Nacionālo mikrobioloģijas references laboratoriju, turpina uzmanīgi sekot SARS-CoV-2 vīrusa paveidu cirkulācijai Latvijā. Bez Lielbritānijas paveida, kura īpatsvars Latvijā sasniedz jau 90%, citi epidemioloģiski bīstami koronavīrusa varianti līdz šim konstatēti tikai atsevišķos gadījumos, neietekmējot epidemioloģisko situāciju valstī, atklāja SPKC.

Pagājušajā nedēļā konstatēti 27 (vēl nedēļu iepriekš 26 gadījumi) Covid-19 inficēšanās gadījumi, kas saistīti ar atgriešanos no ārvalstīm. No marta sākuma Latvijā visbiežāk saslimst, atgriežoties no Ēģiptes – konstatēti 29 gadījumi. Atgriežoties no Vācijas, konstatēti 22 gadījumi, Lietuvas – 21, Zviedrijas – 18, Krievijas – 13, Polijas – 11, Igaunijas – 10, Nīderlandes – astoņi, Lielbritānijas – septiņi.

Situācija pasaulē joprojām saglabājas ļoti mainīga, atgādina SPKC, jo tiek atklāti arvien jauni Covid-19 paveidi, kas ir maz pētīti, tādēļ SPKC aicina izvērtēt riskus un nedoties maznozīmīgos ceļojumos ārpus Latvijas.

SPKC atgādina, ka Covid-19 profilakses pasākumi joprojām rūpīgi jāievēro: jāvēdina telpas vairākas reizes dienā, ievērojot visus drošības pasākumus (pieskatot mazus bērnus), plaši atverot logus, lai svaigais gaiss pēc iespējas vairāk cirkulētu telpā. Īpaši aktuāli tas ir mājsaimniecībās, kur uzturas vairāki ģimenes locekļi, kā arī darbavietās un izglītības iestādēs, kur darba un mācību process notiek klātienē. Tāpat pareizi jālieto sejas maskas, nosedzot degunu un zodu, vietās, kur tas ir nepieciešams, īpaši rūpīgi jāievēro roku higiēnu, kā arī nedoties sabiedrībā pat ar mazākajiem elpceļu saslimšanas simptomiem, piemēram, kakla sāpēm, nelielu klepu, paaugstinātu ķermeņa temperatūru.