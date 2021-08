Latvijā turpinās ūdensputnu medību sezona

Latvijā jau nedēļu kā ir sākusies ūdensputnu medību sezona, kuras iesākumā, no 14. augusta līdz 14. septembrim, ūdensputnus atļauts medīt trešdienās, sestdienās un svētdienās, bet no 15. septembra līdz 30. novembrim – katru dienu.

Publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā medījamos ūdensputnus drīkst medīt bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju. Medības ir aizliegtas publiskajos ezeros un upēs, kas atrodas pilsētu teritorijās.

Ūdensputni, piemēram, meža pīles, krīkļi, prīkšķes un gaigalas, ir nelimitētie medījamie dzīvnieki, līdz ar to nav noteikts nomedījamo putnu skaits. Pagājušajā medību sezonā Valsts meža dienestam (VMD) ziņoja par 18 000 ūdensputnu nomedīšanu.

Medības īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Medniekiem jāņem vērā, ka īpaši aizsargājamās dabas teritorijās var būt noteikti citi ūdensputnu medību termiņi, liegumi un ierobežojumi. Pirms došanās uz medību vietu ieteicams noskaidrot konkrētās medību platības tiesisko statusu un ierobežojumus, kas saistīti ar ūdensputnu medībām:

platības medību tiesību īpašnieku vai lietotāju;

ūdenstilpes publisko statusu;

vai medību vieta neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas robežās;

ūdensputnu medību liegumus un ierobežojumus konkrētajā īpaši aizsargājamās dabas teritorijā;

svina munīcijas lietošanas ierobežojumus.

Informācija par īpaši aizsargājamās dabas teritorijām pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļvietnes sadaļā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" un dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS.

Ziņošana par nomedītajiem ūdensputniem

Medību noteikumos ir noteikta kārtība, kādā mednieki apkopo informāciju par nomedītajiem ūdensputniem, norādot putna sugu, un iesniedz to VMD. Individuālajās medībās publiskajos ezeros un upēs, mednieks pats reģistrē nomedītos ūdensputnus nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnālā vienas dienas laikā pēc medībām.

Mēneša laikā pēc medību sezonas beigām apkopotā informācija jāiesniedz VMD.

Medību drošības prasības un to kontrole

Medību sezonas atklāšanas laikā VMD sadarbībā ar Valsts policiju plāno veikt medību kontroli, galveno uzmanību pievēršot tieši drošības prasību ievērošanai.

Piedaloties ūdensputnu medībās, medniekiem ir jāpārzina un jāievēro medību drošības noteikumu prasības. Neskatoties uz to, ik gadu tiek konstatēti medību drošības prasību pārkāpumi. Visbiežāk konstatētie pārkāpumi ir pielādēta medību šaujamieroča pārvadāšana, medījot no laivas "uz celšanu", šaujamieročus lieto divi un vairāki no laivā esošajiem medniekiem, tiek šauts uz putniem, kas atrodas uz ūdens, šādā situācijā skrotis var bīstami rikošetēt pret ūdens virsmu un apdraudēt citus.

Ņemot vērā, ka publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā medījamos ūdensputnus atļauts medīt bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju, VMD aicina medniekus cienīt un respektēt cilvēkus, kuri dzīvo vai atpūšas pie ūdens.

Valsts meža dienests, sadarbojoties ar Valsts policiju, ūdensputnu medību sezonas atklāšanas dienā pagājušajā nedēļas nogalē jau veica medību kontroli par drošības prasību ievērošanu medībās, reida laikā tika pārbaudīti 117 mednieki.

Vienā gadījumā tika konstatēts, ka medības ir nelikumīgas – mednieks ūdensputnu medībās izmantoja pusautomātisku gludstobra medību šaujamieroci, kura patrontelpas un patronu padošanas mehānisma kopējā ietilpība bija lielāka par trim patronām. Par šo gadījumu ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Vairāk pārkāpumu netika konstatēts.