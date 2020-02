Latvijā viesosies trīs nozīmīgi teoloģijas pētnieki no ASV

Februāra vidū un marta sākumā Latvijā viesosies trīs nozīmīgi Vanderbilta Universitātes (ASV) praktiskās teoloģijas pētnieki, portālu “Delfi” informēja Latvijas Universitātē (LU).

Šis ir nozīmīgs notikums akadēmiskās teoloģijas jomā Latvijā un īpaši šogad, kad LU Teoloģijas fakultāte atzīmē 100 gadu jubileju, norāda augstskolā.

Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda (BAFF) projekta ietvaros LU Teoloģijas fakultātē viesosies docente Stefānija A. Badveja, kura savā pētniecībā īpašu uzsvaru liek uz liturģiju, mākslu un sociālo taisnīgumu. 14. februārī viņa vadīs atvērtu semināru par marioloģiju: "Sign of Mary: Giving Voice to Marian Theology and Devotion". Seminārs sāksies pulksten 17, LU "Microsoft" Inovāciju centrā (O. Kalpaka bulv. 4, 2. stāvs), un tas notiks angļu valodā. Tā kā Badveja spēlē arī ērģeles, 15. februārī viņa tiksies ar Doma baznīcas pārstāvjiem, lai apskatītu un izmēģinātu trešās lielākās ērģeles Eiropā.

Savukārt 17. februārī, LU 78. konferences teoloģijas un reliģijpētniecības sekcijas sēdes ietvaros, viņa uzstāsies ar referātu "Letting the Entire Body of Christ Speak: Practical Theological Reflections on Intersex Christian Narratives".

Februāra beigās Latvijā ieradīsies vēl divi praktiskās teoloģijas pētnieki – Bonija un Marks Milleri-Maklemori. Pirmās dienas Rīgā viņi aizvadīs, iepazīstoties ar pilsētu un tiekoties ar LU, kā arī Teoloģijas fakultātes pārstāvjiem. 2. martā visiem interesentiem būs iespēja apmeklēt Milleres-Maklemoras semināru par sievietes lomu kristietībā: "Women and Christianity: Issues and Challenges", savukārt 3. martā Millers-Maklemors uzstāsies atvērtajā lekcijā par kalpošanu: "Life Stories: Narratives and Pastoral Identity". Gan seminārs, gan lekcija notiks angļu valodā.

4. un 5. martā abi pētnieki kopā ar LU Teoloģijas fakultātes mācībspēkiem un doktorantiem dosies uz Tartu Universitāti, kur Millere-Maklemora vadīs semināru abu universitāšu pārstāvjiem par praktiskās teoloģijas akadēmisko lauku: "Developments in Practical Theology". 6. martā viņi tiksies ar dažādām ar teoloģiju saistītām nevalstiskajām organizācijām.